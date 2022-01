Bei der Flut im Sommer gehörte Jessica Robrecht zu den zahlreichen Opfern, deren altes Leben von den Wassermassen nahezu komplett weggeschwemmt wurde. Doch inzwischen gibt es wieder eine richtig gute Nachricht von der Familie.

Jessica Robrecht aus Bad Neuenahr-Ahrweiler hat im Sommer 2021 ihr Elternhaus und das Haus ihrer Großeltern in der Flut verloren. Doch knapp sechs Monate nach dem Hochwasser, das den ganzen Besitz der Familie wegschwemmte, bekommt sie jetzt eine wirklich tolle Nachricht. Sie hat in der Postcode-Lotterie gewonnen.

Insgesamt 1,4 Millionen Euro wurden im Januar im Monatslos der Postcode-Lotterie verlost. Die Gewinner-Postleitzahl: 53474. Und dahinter versteckt sich der Ort Bad Neuenahr-Ahrweiler, der im vergangenen Jahr so stark wie kaum ein anderer von der Hochwasser-Flut betroffen war.

Das Geld wird aufgeteilt: Zwei Frauen erhalten 700.000 Euro, die anderen 700.000 Euro werden unter den anderen Teilnehmenden verteilt. Und zu denen zählt auch Jessica Robrecht.

Gewinnerin aus dem Ahrtal erhält knapp 5000 Euro

Knapp 5000 Euro erhält die 38-Jährige durch ihr Lotterie-Glück. Geld, das sie nach dem schrecklichen Unglück im vergangenen Jahr gut gebrauchen kann. "Wahnsinn", freut sie sich über den Gewinn. "Ich konnte das überhaupt nicht glauben!"

Als Jessica Robrecht den Scheck überreicht bekommt, kann sie die Tränen vor Glück nicht mehr zurückhalten. Von einem Teil des Geldes will sie sich und ihrer Familie nun einen Urlaub gönnen.

Ihr Vater konnte gerettet werden, alles Hab und Gut ist verloren

Das Hochwasser hatte Jessica Robrecht im vergangenen Jahr das Elternhaus genommen und alles, was darin war. Ihr Vater konnte damals auf das Dach klettern, harrte dort, den Schornstein umklammernd, bis in die Morgenstunden aus, bis er schließlich gerettet werden konnte. Die dramatische Geschichte seiner Rettung und die Ernüchterung über den großen Verlust der vielen Erinnerungen kann man noch heute in einem stern-Interview nachlesen, das Robrecht inmitten der Aufräumarbeiten rund drei Monate nach der Schicksalsnacht gegeben hat.

Überschwemmungen Die Helden und Helfer: Gesichter der Mitmenschlichkeit 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Jennifer Lambertz, 27, Studentin aus Bad Breisig

Einsatzorte: Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler

An den Geruch von Schlamm und Motoröl hatte die junge Frau sich schnell gewöhnt. An die Bilder der Zerstörung nicht. Direkt nach der Flutkatastrophe hatte sie sich mit Nachbarn, Bekannten und Freunden zusammengeschlossen. Gemeinsam, oft mit 20 Frauen und Männern, räumten sie in Sinzig und Ahrweiler die gefluteten Häuser und Keller leer. Sie schafften im Dreck kaum zu erkennende Besitztümer heraus: Bücher und Ordner, Fotoalben, Schränke, schwere Steine, Kuscheltiere. Jennifer Lambertz versuchte, nicht an all die Schicksale zu denken, an die Geschichten hinter den Gegenständen, die sie auf die Schutthaufen warf. Trotzdem war sie manchmal den Tränen nah. Über viele Tage stecken ihre Füße in Gummistiefeln. Sie hatte Rückenschmerzen vom Schaufeln – wie andere Helfer auch. "Viele Hände, schnelles Ende" – der Spruch war zum Motto des Einsatzes geworden. Jennifer Lambertz sagte: "Die Dankbarkeit der Menschen ist unbeschreiblich." Mehr

"Hier war mein Zuhause", sagt sie damals im Interview mit Blick auf die Stelle, an der das Haus ihrer Familie seit über 38 Jahren stand. Nur zwei Tage nach der Flut stellt sie einen Spendenaufruf ins Netz. "Meine Eltern haben in dem Jahrhunderthochwasser ihr Hab und Gut verloren. Es ist alles weg. Vom Keller bis ins Dachgeschoss, einfach weg", schreibt sie in ihrem Aufruf auf "betterplace.me". "Nun müssen wir die letzten 38 Jahre irgendwie wieder neu aufbauen." Sie sei sehr dankbar über jede Hilfe, schließt sie in dem kleinen Begleittext. Von den erhofften 5000 Euro kamen bislang etwas über 3300 Euro zusammen.

Umso größer ist jetzt die Freude über den unerwarteten Lotterie-Gewinn.

In den Tagen nach der Flut beschlossen stern und VOX, die Opfer der Katastrophe langfristig zu begleiten. Ein Jahr lang sind wir immer wieder vor Ort, zeigen, wie Menschen, die so vieles verloren haben, sich in ein neues Leben kämpfen. Das Ergebnis wird eine vierstündige Dokumentation sein – zu sehen im Sommer 2022 bei VOX.

Wie funktioniert die Postcode-Lotterie?

Die Deutsche Postcode-Lotterie ist eine Soziallotterie und startete im Jahr 2016 in Deutschland. Es gewinnen üblicherweise mehrere Mitspieler in einer Nachbarschaft gemeinsam, indem mit der Postleitzahl und einem sogenannten Straßencode gespielt wird.

Mindestens 30 Prozent der Loseinnahmen kommen sozialen und nachhaltigen Projekten zugute, zum Beispiel dem RTL-Spendenmarathon.