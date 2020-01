Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Legendärer Ford Mustang GT aus McQueen-Film für 3,3 Millionen Euro versteigert (12:40 Uhr)

Flüchtlingsboot sinkt im Ionischen Meer - mindestens zwölf Tote (11.21 Uhr)

Sechs Tote bei Brand in einem Altenheim in Kroatien (11.34 Uhr)

Erster Todesfall durch rätselhafte neue Lungenkrankheit in China (11.18 Uhr)

EU kritisiert zwei Todesurteile in Weißrussland scharf (10.23 Uhr)

Kanzleramtsminister: Kabinettsumbildung steht für Merkel nicht an (8.16 Uhr)

Omans Herrscher Sultan Kabus gestorben (7.51 Uhr)

Die News von Samstag im stern-Ticker:

+++ 12.40 Uhr: Ford Mustang GT aus "Bullitt" für 3,3 Millionen Euro versteigert +++

Der legendäre Ford Mustang GT aus dem Film "Bullitt" mit US-Schauspieler Steve McQueen ist für 3,7 Millionen Dollar (3,3 Millionen Euro) versteigert worden. Der insbesondere wegen einer atemberaubenden zehnminütigen Verfolgungsjagd durch die Straßen von San Francisco bekannt gewordene Originalwagen wurde in Kissimmee im US-Bundesstaat Florida verkauft, wie David Morton, Sprecher des Auktionshauses Mecum Auctions, der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Das dunkelgrüne Kult-Auto, an dessen Steuer McQueen während der Dreharbeiten saß, galt lange als verschollen. 50 Jahre, nachdem "Bullitt" 1968 in die Kinos kam, tauchte der Mustang wieder auf. Sein Besitzer war der 38-jährige Sean Kiernan, dessen Vater das Auto im Jahr 1974 für 3500 Dollar erstanden hatte. Die Familie nutzte das Auto als Alltagswagen noch bis zu einem Defekt im Jahr 1980 und stellte es dann in einer Garage ab. Erst nach dem Tod seines Vaters im Jahr 2014 machte sich Kiernan daran, den Oldtimer wieder auf Vordermann zu bringen.

+++ 11.34 Uhr: Sechs Tote bei Brand in einem Altenheim in Kroatien +++

Bei einem Brand in einem Altenheim in Kroatien sind am frühen Samstagmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigten die örtliche Polizei und Feuerwehr. Wie es zu dem Feuer im Heim "Grüne Oase" in der Ortschaft Andrasevec — 40 Kilometer nördlich von Zagreb — kam, war zunächst unbekannt.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, brannte ein Holzbau als Teil des Altenheim-Komplexes völlig ab. Dort waren vor allem bettlägerige Patienten untergebracht. Der Brand brach am Samstag kurz nach 05.00 Uhr aus. Die Feuerwehr war zwar schon elf Minuten nach ihrer Alarmierung am Schauplatz, doch zu diesem Zeitpunkt war der Holzbau bereits den Flammen zum Opfer gefallen.

+++ 11.21 Uhr: Flüchtlingsboot sinkt im Ionischen Meer - mindestens zwölf Tote +++

Vor der Inselgruppe Paxos westlich der griechischen Küste ist am Samstagmorgen ein Flüchtlingsboot gesunken. Bis zum Mittag konnten 21 Menschen gerettet werden, zwölf weitere wurden tot geborgen. Unklar blieb, wie viele Menschen insgesamt an Bord waren - griechische Medien berichten von bis zu 50 Personen. Die Küstenwache setzte ihre Such- und Rettungsaktion am Mittag fort. Im Einsatz sind nach Angaben der Behörde vier Patrouillenboote und drei Hubschrauber; auch fünf Passagier- und Frachtschiffe beteiligten sich an der Suche in der Region, wie auf dem Marineportal Marine Traffic zu sehen war.

+++ 11.18 Uhr: Erster Todesfall durch rätselhafte neue Lungenkrankheit in China +++

Erstmals ist ein Patient an der mysteriösen neuen Lungenkrankheit gestorben, die in China ausgebrochen ist. Wie die Gesundheitskommission der zentralchinesischen Metropole Wuhan am Samstag ferner berichtete, sind sieben Patienten in einem kritischen Zustand. Insgesamt sei bei 41 Erkrankten das neuartige Coronavirus festgestellt worden, das als Auslöser gilt. Zwei Patienten seien bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden. Seit einer Woche seien keine neue Infektionen mehr entdeckt worden.

Nach offiziell unbestätigten Medienberichten in Hongkong soll es sich bei dem gestorbenen Patienten um einen 61-jährigen Mann handeln, der auch an Krebs und einer chronischen Lebererkrankungen gelitten habe. Er sei am Donnerstagabend gestorben. Der Mann habe wie die meisten anderen Patienten zu den Besuchern des Marktes gehört, der als Ursprungsort der Krankheit gilt. Auf dem Huanan-Markt, der seit 1. Januar geschlossen ist, wurden neben Fischen auch Wildtiere verkauft.

+++ 10.23 Uhr: EU kritisiert zwei Todesurteile in Weißrussland scharf +++

Zwei Todesurteile in Weißrussland sind auf scharfe Kritik der Europäischen Kommission gestoßen. "Die Todesstrafe verstößt gegen das unveräußerliche Recht auf Leben, wie es in der universellen Menschenrechtserklärung festgelegt ist, und stellt eine endgültige grausame, unmenschliche und entwürdigende Bestrafung dar", erklärte die Brüsseler Behörde am Samstag. Sie schrecke auch nicht von Straftaten ab. Mit dem am Freitag gesprochenen Urteil gegen zwei Brüder steige die Zahl der Menschen, die in Weißrussland auf ihre Hinrichtung warteten, auf vier. Drei Todesurteile seien dort im vergangenen Jahr gefällt worden, drei wurden vollstreckt.

+++ 8.16 Uhr: Kanzleramtsminister: Kabinettsumbildung steht für Merkel nicht an +++

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die Forderungen aus der CSU nach einer Kabinettsumbildung zurückgewiesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "wissen lassen, dass sie gerne mit ihren Ministern zusammenarbeitet", sagte der Kanzleramtschef dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das war der klare Hinweis, dass eine Kabinettsumbildung nicht ansteht", fügte er hinzu. "Die Leute wollen doch nicht nur neue Köpfe sehen. Die wollen, dass wir Probleme lösen und dass sich ihr Leben positiv verändert", sagte Braun. Die Bundesregierung müsse "zeigen, dass wir die Herausforderung des Klimawandels meistern, die digitale Infrastruktur ausbauen und an vielen Stellen das Gegeneinander in der Gesellschaft auflösen." Das sei es, was zähle.

Anlässlich der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Kloster Seeon Anfang der Woche hatten der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Verjüngung des Kabinetts gefordert.

Verfolgen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen zur Krise im Nahen Osten:

+++ 8.04 Uhr: Machtübergabe in Malta: Wahl von Nachfolger für Premier Muscat +++

In Malta hat die schrittweise Ablösung von Premierminister Joseph Muscat mit der Wahl eines neuen Parteichefs begonnen. Hintergrund des Rückzugs Muscats ist der Mord an der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia vor mehr als zwei Jahren. Die Mitglieder der sozialdemokratischen Labour-Partei waren am Samstag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden aufgerufen. Der Sieger der Abstimmung soll danach zum nächsten Regierungschef des kleinen EU-Landes ernannt werden.

+++ 7.51 Uhr: Omans Herrscher Sultan Kabus gestorben +++

Der Herrscher des Oman, Sultan Kabus bin Said, ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren, wie das Königshaus am Samstag mitteilte. Da Kabus keinen Thronfolger hinterlässt, ist die Nachfolge an der Staatsspitze bislang unklar. "Mit großem Kummer und tiefer Trauer beklagt das Königshaus Seine Majestät Sultan Kabus bin Said, der am Freitag verstorben ist", hieß es in der offiziellen Erklärung. Kabus war bereits seit längerer Zeit krank und soll an Darmkrebs gelitten haben. Kabus war der am längsten regierende arabische Monarch. Er saß seit knapp 50 Jahren auf dem Thron des Sultanats im Osten der Arabischen Halbinsel. Am 23. Juli 1970 bestieg er den Thron, nachdem er seinen Vater abgesetzt hatte, dem er vorwarf, nichts gegen die Rückständigkeit seines Landes zu unternehmen. Gleich nach seinem Amtsantritt begann Kabus, das kleine Sultanat zu modernisieren.

+++ 2.59 Uhr: Syrien-Kompromiss im Sicherheitsrat gefährdet Hilfe für 1,4 Millionen +++

Nach wochenlanger Blockadehaltung Russlands hat sich der UN-Sicherheitsrat kurz vor Ablauf einer Frist auf die Offenhaltung humanitärer Hilfswege nach Syrien geeinigt - der Kompromiss könnte aber mehr als eine Million Notleidende im Nordosten des Landes von Lieferungen abschneiden. Das mächtigste UN-Gremium stimmte am Freitag (Ortszeit) für eine Resolution zum grenzübergreifenden Zugang für die Vereinten Nationen in das Bürgerkriegsland. Der verabschiedete Text fällt jedoch deutlich hinter die bisherige Regelung zurück und liegt näher an der Position Moskaus, das mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündet ist.