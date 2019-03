Diese Zeugnisse der Maya-Zeit dürften rund 1000 Jahre alt sein: Archäologen haben in dieser Höhle in Mexiko, in den sogenannten Maya-Ruinen von Chichén Itzá auf der Halbinsel Yucatán, ganz besondere Keramikgefäße gefunden. Es soll sich um relativ gut erhaltene Opfergaben handeln, hier, in der wiederentdeckten Balamku-Höhle. Forscher stießen auf rund 200 Keramikpfannen und Räuchergefäße. Aufgrund von Ähnlichkeiten mit dem Regengott von Zentralmexiko wird vermutet, dass die Opfergaben Regen bringen sollten. In der Hauptstadt Mexikos sagt dazu Guillermo de Anda, Forscher am Nationalinstitut für Anthropologie und Geschichte: O-Ton: "Es ist ja interessant zu sehen, dass es eine durchaus schwierige Höhle ist. Es war alles andere als leicht, dorthin zu kommen. Aber wenn wir es aus einer alten Maya-Perspektive betrachten, dann ging es genau darum: Ein Ritual an verborgenen Orten, wo die Menschen sich innerlich verbunden fühlen konnten mit ihren Gottheiten. Und deshalb waren sie wohl hier. Was sie genau getan haben? Bisher können wir sagen, dass sie dort hineingingen und Materialien auf besondere Weise verbrannt haben." Laut Experten war diese Höhle vor rund 50 Jahren von Anwohnern schon einmal entdeckt worden. Die Höhle wurde aber ihrerzeit sofort wieder verschlossen, wohl, um weiterem Verfall vorzubeugen. Das Forscherteam, das sie nun wiederentdeckt hat, wollte nach eigenen Angaben vor allem die unterirdische Wasserversorgung von Chichén Itzá untersuchen. Die Balamku-Höhle ist dem "Gott Jaguar" gewidmet, den die Maya hier als mythisches Tier verehren.