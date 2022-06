Hunde und Katzen sind nicht nur in Deutschland beliebte Haustiere. In erster Linie natürlich, weil sie einem immer zuhören, einen in schwierigen Situationen unterstützen und so wunderbar flauschig sind. Wer länger Haustiere hat, weiß aber auch: Manchmal sind die Mitbewohner einfach nur unfreiwillig komisch.

"Animal Friends Comedy Pet Photo Awards" 2022

Genau für diese Momente gibt es den "Animal Friends Comedy Pet Photo Award": Einen Fotowettbewerb, der jedes Jahr die lustigsten Haustierfotos sammelt und auszeichnet. Dieses Jahr ist unter anderem eine Katze dabei, die sich heimlich im Ballett-Training zu versuchen scheint – und dabei sehr gut aussieht.

Manchmal ist es nicht der Hund oder die Katze alleine, die eine Situation lustig macht. Da ist beispielsweise der Hund im Ranking, der einen riesigen roten Mund aus Plüsch im Maul hält und damit fröhlich in die Kamera starrt. Oder ein anderer Hund, der scheinbar voller Begeisterung in ein Mikrofon singen möchte.

Aber klar, oft ist kein Spielzeug notwendig, damit einen Haustiere so richtig zum Lachen bringen. Wenn einen die Katze wild grinsend ansieht oder der Hund elegant dem Ball nachjagen möchte – aber ihn dann doch verpasst, dann gibt es wohl nur wenige Menschen, die sich darüber nicht freuen können.

Und wer am Abend einfach nur auf der Couch liegen und nichts tun möchte: Genau so geht es anscheinend auch so manchem Haustier in der Fotostrecke.

© Carol Taylor / Comedywildlifephoto.com Comedy Wildlife Photography Awards Unfreiwillig komisch: Fotowettbewerb zeigt die lustigsten Tierfotos des Jahres 42 Bilder

Ob Hund, Katze oder Nager: Unsere Fotostrecke zeigt Haustiere, die sich vor der Kamera unglaublich tollpatschig und unfreiwillig komisch benehmen. Viele der kleinen Tiere in der Galerie bringen uns mit ihren Missgeschicken, dem Situationshumor und ihren Blicken zum Lachen. Nur eins wird es bei diesem Wettbewerb garantiert nicht geben: Alltägliche und langweilige Tierfotos!