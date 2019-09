BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~**WJAX. NO USE AUSTRALIA BROADCASTER WEBSITES. NO USE ABC AMERICA, FOX, CNN, UNIVISION, TELEMUNDO, BBC AMERICA, NBC, OR THEIR DIGITAL/MOBILE PLATFORMS. NO USE JACKSONVILLE, FLORIDA MEDIA MARKET WEBSITES. . For Reuters customers only. Am frühen Sonntagmorgen ist vor der Atlantikküste im US-Bundesstaat Georgia ein Frachtschiff gekentert. 20 der 24 Menschen an Bord konnten nach Behördenangaben gerettet werden. Während der Rettungsaktion traten jedoch Rauch und Flammen auf, woraufhin der Einsatzleiter die Suche abbrach. John Reed von der US-Küstenwache: "Sobald Experten das Schiff als stabil einstufen, werden wir gucken, wie wir die vier Besatzungsmitglieder, die noch an Bord sind, am besten retten können." Bei den Vermissten handle es sich um vier südkoreanische Besatzungsmitglieder, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Der Frachter ist rund 200 Meter lang und transportierte zahlreiche Automobile. Er sollte am Montag in Baltimore, Maryland ankommen.