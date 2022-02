Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Frankfurt mit der Absperrung begonnen (Symbolfoto)

Bombenfund in Frankfurt: 2300 Menschen müssen ihre Wohnung räumen

Evakuierung hat begonnen Bombenfund in Frankfurt: 2300 Menschen müssen ihre Wohnung räumen

In Frankfurt am Main ist bei Bauarbeiten eine 50-Kilo-Bombe entdeckt worden. Für die Entschärfung müssen 2300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch der Nahverkehr ist betroffen.

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe müssen in Frankfurt am Main 2.300 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der 50-Kilo-Blindgänger wurde bei Baggerarbeiten in einem Neubaugebiet im Stadtteil Bockenheim gefunden.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde die Bombe amerikanischen Typs in einer Baugrube abgesichert und befindet sich "in einer stabilen Lage". Die Bombe soll am Mittwoch durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (Regierungspräsidium Darmstadt) entschärft und abtransportiert werden.

Bombenentschärfung in Frankfurt: Anwohner müssen evakuiert werden

Um 9 Uhr hatten Polizei und Ordnungsamt mit Sperrungen begonnen. Bis spätestens 11 Uhr müssen alle Anwohner den Evakuierungsbereich verlassen haben. Für sie wurde in der Messehalle 11 eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Durch die Entschärfungsmaßnahmen ist auch der Straßenverkehr beeinträchtigt. Für einige Stunden muss ein Streckenabschnitt der A648 gesperrt werden. Die Bahn- und Buslinien im Einzugsbereich müssen ab 11 Uhr für voraussichtlich zwei Stunden unterbrochen oder umgeleitet werden. Betroffen sind die Straßenbahnlinie 17 sowie die Buslinien M34, 50 und 54.

Kleines Trostpflaster: Anwohner, die von der Evakuierung betroffen sind erhalten in städtischen Museen und dem Frankfurter Zoo freien Eintritt. "Nicht jeder hat die Möglichkeit, den Tag bei Freunden oder Verwandten zu verbringen. Mit dem freien Eintritt in die städtischen Museen und dem Zoo Frankfurt möchten wir allen Betroffenen dabei helfen, in dieser Situation ein paar sorglose Stunden zu verbringen", wird Oberbürgermeister Peter Feldmann auf dem Internetauftritt der Main-Metropole zitiert. Das Angebot gilt für zwei Erwachsene und eigene Kinder.

Quellen:frankfurt.de, Feuerwehr Frankfurt, Twitter