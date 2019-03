Hühner einer französischen Geflügelfarm sollen sich zusammengerottet und einen jungen Fuchs getötet haben. Das berichten unter anderem die britische BBC und der "Guardian". Demnach soll sich der Fuchs in der Abenddämmerung in den Hühnerstall geschlichen haben, eine per Zeitschaltuhr betriebene Falltür habe ihn dann dort drinnen eingesperrt.

Am nächsten Morgen hätten dann Berufsschüler bei ihrer Routinekontrolle den toten Fuchs in einer Ecke des Stalls gefunden. "Der Herdeninstinkt wurde ausgelöst, und dann haben sie das Tier mit ihren Schnäbeln attackiert", wird ihr Ausbilder an der landwirtschaftlichen Berufsschule Le Gros-Chene von der Nachrichtenagentur AFP zitiert. Die Leiche habe zahlreiche Angriffsspuren aufgewiesen, mehrere "Schnabelhiebe gegen den Hals".

Bei dem Raubtier soll es sich um ein etwa fünf bis sechs Monate altes Jungtier gehandelt haben. Die Hennen könnten sich zusammengerottet und ihn gemeinschaftlich angegriffen haben, vermutet der Ausbilder. "Möglicherweise hat der Fuchs Panik bekommen, allein ob der großen Anzahl an Hühnern." Die Tiere könnten "sehr hartnäckig" sein, "besonders, wenn sie in der Gruppe auftreten".

Rund 3000 Hennen in dem Stall

In dem Stall sollen sich den Berichten zufolge rund 3000 Hennen befunden haben. Diese würden die meiste Zeit des Tages draußen verbringen auf einem rund 20.000 Quadratmeter großen Grundstück. Weitere 3000 Hühner würden auf dem Gelände leben. Der Stall sei durchgehend geöffnet und würde sich mit dem Sonnenuntergang schließen und bei Sonnenaufgang wieder öffnen.

Im vergangenen Jahr habe es den Berichten zufolge schon einmal ein Fuchs in die Anlage und in den Hühnerstall geschafft. Damals sei die Geschichte laut dem Ausbilder an der Berufsschule jedoch "sehr viel schlechter ausgegangen" für die Hühner.

Quellen: BBC / "Guardian"