So schnell können sich die Pläne für die Silvesternacht ändern. In der französischen Stadt Rennes in der Bretagne kam es am Silvesterabend zu einer Panne an einem Fahrgeschäft. Acht Personen mussten bis zu acht Stunden in der Höhe ausharren. Weil sich die Feuerwehrleiter der Einsatzkräfte als zu kurz erwies, mussten sie warten, bis man sie mit dem Hubschrauber retten konnte. Die ersten konnten um kurz vor Mitternacht, die letzten erst morgens um sechs auf den Boden zurückkehren. Verletzt wurde niemand.