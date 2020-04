Mit dem Privatjet von London nach Marseille. Dann ein kurzer Helikopterflug bis nach Cannes. Und schließlich ein paar unbeschwerte Tage in einer Villa an der französischen Riviera. So sah der Urlaubsplan ein paar reicher Geschäftsleute aus. Ausgangssperren? Reiseverbot? Corona-Lockdown? Dies alles gelte nicht für sie, dachten offenbar die sieben Männer und machten sich in Begleitung von einigen Escort-Girls auf den Weg in die Sonne.

Doch aus den Urlaubsplänen wurde nichts. Wie der französische TV-Sender BVM.TV berichtet, landete der Privatjet der Gruppe am vergangenen Samstag in Marseille. Die französischen Polizisten, die die Briten in Empfang nahmen, machten ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. "Ich habe Geld, lasst uns reden", habe der Organisator der Reise versucht, die Beamten zu bestechen, verriet eine Quelle in der französischen Polizei. "Er habe sich auf eine Auszeit mit seinen Freunden und den jungen weiblichen Begleiterinnen gefreut. Man würde sich in der Villa einschließen", habe er versprochen.

Aber die französischen Polizisten ließen sich nicht bestechen. "Es war offensichtlich eine Urlaubsreise, und im Rahmen der Corona-Eindämmungsmaßnahmen sind diese strengstens verboten", so ein Sprecher der Polizei. "Sie haben versucht, ihre Beziehungen spielen zu lassen, haben ein paar Anrufe getätigt ...", erzählte eine Quelle dem französischen Sender.

Doch das half auch nicht. Der Privatjet musste zurück nach London fliegen.

Keine Strafe für die Reisenden

Eine Strafe droht den sieben Männern, die zwischen 40 und 50 Jahren alt sein sollen, und ihren drei jungen Begleiterinnen nicht. Die Reisenden kroatischer, deutscher, französischer, rumänischer und ukrainischer Staatsangehörigkeit hätten französischen Boden de facto nicht betreten, erklärte die Polizei. Die Piloten der drei Hubschrauber, die auf die Kunden in Marseille gewartet haben, sind die einzigen die nun Bußgelder zahlen müssen.

Wie in vielen anderen Ländern gilt in Frankreich seit Wochen eine strikte, sanktionsbewehrte Ausgangssperre. Nur in unbedingt notwendigen Fällen ist das Verlassen der eigenen Wohnung erlaub, etwa für Arznei- oder Lebensmitteleinkäufe. Dies muss durch Mitführen einer von den französischen Behörden vorgegebenen selbstauszufüllenden Ausgangsbescheinigung bestätigt werden.

Der Reiseverkehr ist innerhalb sowie aus Frankreich heraus auf ein Minimum reduziert. Reisende, die eine Ausnahme geltend machen wollen, müssen ihren Reisewunsch mit unabweisbaren familiären, persönlichen, gesundheitlichen oder unaufschiebbaren beruflichen Gründen belegen können.