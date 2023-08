In Frankreich toben Waldbrände, wie hier bei Saint-Andre in der Nähe von Argeles-sur-Mer im Südwesten des Landes

Im südwestlichen Frankreich sind Waldbrände ausgebrochen, die laut einem Bürgermeister "sehr schwer unter Kontrolle zu bringen" sind. Tausende Camper wurden evakuiert.

In Frankreich toben heftige Waldbrände. Wegen der Feuer im Südwesten des Landes wurden mehrere Campingplätze durch lokale Behörden geräumt. Mehr als 3000 Menschen seien am Montag von Zeltplätzen im an der Grenze zu Spanien gelegenen Département Pyrénées-Orientales evakuiert worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer habe sich bereits auf über 500 Hektar ausgebreitet und die "Dörfer Saint-André, Sorède und die Stadt Argelès sind in Gefahr", hieß es.

Innenminister Frankreichs warnt Anwohner und Urlauber

"In den östlichen Pyrenäen wütet ein heftiges Feuer. Ich rufe die Einwohner und Urlauber zu größter Wachsamkeit auf", schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin im Onlinedienst X, ehemals Twitter.

Den Angaben zufolge waren rund 550 Feuerwehrleute und acht Flugzeuge im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Behörden erwarteten, dass noch mehr Menschen in Sicherheit gebracht werden müssten. Einem örtlichen Radiosender zufolge wurden mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt, die Stromversorgung in Argelès-sur-Mer war vorübergehend unterbrochen.

Im Département Pyrénées-Orientales an der Grenze zu Spanien sind mehrere Dörfer durch die Waldbrände in Gefahr © Screenshot / Google Maps

Es sei ein Brand, der "sehr schwer unter Kontrolle zu bringen ist", bisher gebe es keine Opfer zu beklagen, informierte der Bürgermeister von Argelès-sur-Mer, Antoine Parra. Ein Campingplatz sei vollständig von den Flammen verwüstet worden und "einige Menschen haben ihre Häuser verloren". Das Département Pyrénées-Orientales ist stärker als jede andere französische Region von Trockenheit und Dürre betroffen.

