von Thomas Krause Zwei Nachbarn sahen den kleine Émile noch eine Straße bergab laufen. Seit Samstag ist der Zweijährige in einem französischen Bergdorf verschwunden – und viele Menschen in Frankreich fiebern bei der Suche mit.

Zwei Zeugen haben ihn noch gesehen, dann ist er verschwunden: In Frankreich läuft unter großer öffentlicher Anteilnahme eine fieberhafte Suche nach einem in einem Bergdorf verschwundenen Zweieinhalbjährigen. Émile war bei seinen Großeltern im südfranzösischen Le Vernet im Urlaub, als diese ihn am Samstagabend aus dem Blick verloren, wie die Zeitung "Le Figaro" am Montag berichtete. "Offenbar war die Familie gerade dabei, das Haus zu verlassen, um einen Ausflug zu machen. Und diesen Moment nutzte er, um sich aus dem Staub zu machen", sagte der Bürgermeister des Dorfes dem Sender BMFTV. Die Zeugen wähnten den Jungen in dem 125-Einwohner-Ort aber nicht in Gefahr. Einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehr mit Hubschraubern und Drohnen schlossen sich nicht nur die Einwohner, sondern auch über 100 weitere Freiwillige an.

Émile seit Samstag in Frankreich vermisst

Doch Erfolg hatte die Suche bis Montagabend nicht, wie "Le Figaro" berichtet. "Die Suche wird (am Dienstag) fortgesetzt, aber wir werden das System anpassen, damit es gezielter und selektiver ist", sagte der Präfekt des Departements, Marc Chappuis, am späten Montagnachmittag der Zeitung. "Konkret werden statt Suchtrupps spezialisierte Mittel für die Suche nach Spuren und Hinweisen eingesetzt", heißt es. Bisherige Suchaktionen in einem Radius von fünf Kilometern um den Weiler Haut-Vernet, wo der Junge zuletzt gesehen wurde, blieben ohne Ergebnis.

An eine Entführung des Kindes will der Bürgermeister des Ortes nicht glauben. In der kleinen Gemeinde fielen Fremde sofort auf, sagte er den Medien. Er könne sich vorstellen, dass das sich Kind in der bergigen Umgebung in 1200 Metern Höhe verlaufen oder irgendwo versteckt habe. Die Großeltern des kleinen Jungen seien "in großer Sorge", die "mit der Zeit immer größer" werde. Die Eltern von Émile sind laut Bürgermeister inzwischen ebenfalls vor Ort. Der zuständige Staatsanwalt hat angekündigt, den Ort für Auswärtige zu sperren. Die Umgebung des Dorfes ist laut französischen Medien steil, bergig und von kleinen Wasserläufen durchzogen. Am Dienstagmorgen wurden laut "BFMTV" noch einmal die Einwohner befragt, um womöglich neue Hinweise zu erhalten, wohin der Junge verschwunden sein könnte. Mehr als 60 Stunden nach Émiles Verschwinden änderten die Ermittler am Dienstagvormittag ihre Strategie: Sie überprüfen inzwischen auch, wessen Mobiltelefone sich beim Verschwinden des Jungen in Vernet und Umgebung befanden.

Weitere Quellen:Gendarmerie nationale auf Twitter, "LeFigaro.fr", "BFMTV.com".