Tragödie mit einem SUV-Fahrzeug in Australien: Zwei Jungen, beide acht Jahre alt, wurden laut Polizei getötet, als eine Frau mit diesem Wagen in ein Klassenzimmer fuhr. Drei weitere Kinder wurden schwer verletzt, am Dienstag in Sydney. Im Klassenraum waren 24 Kinder mit ihrer Lehrkraft. Das Auto durchbrach eine Holzwand. Stuart Smith von der Polizei sagte: O-Ton: "Wir untersuchen das in diesem Stadiuim nicht als eine absichtliche Tat. Es ist eine Unfalluntersuchung. Eine aktive Unfalluntersuchung. Es wäre nur Spekulation, dass wir glaubten, wir wüssten, was dieses Ereignis verursacht hat zu diesem Zeitpunkt." Die Frau ist laut Polizei 52 Jahre alt. Sie wurde nicht verletzt, aber ins Krankenhaus gebracht, um ihr Blut und ihren Urin im Rahmen der Unfalluntersuchung zu testen.