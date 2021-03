Sehen Sie im Video: Frau findet mysteriösen Durchgang hinter ihrem Spiegel – und klettert hinein.

















Die New Yorkerin Samantha Hartsoe friert ständig in ihrem Apartment.

Aus ihrem Badezimmer scheint eine kalte Brise zu wehen.

Schließlich findet sie heraus, dass der Luftzug von ihrem Badezimmerspiegel komm und – der Spiegel nicht fest an der Wand verankert ist…

Er lässt sich abnehmen.

Dahinter: Ein weiterer Raum.

Sie holt sich zwei Freunde zur Unterstützung und klettert schließlich durch das Loch in ihrer Badezimmerwand.

Was sie findet, könnte aus einem Hollywoodfilm stammen: Hinter dem Spiegel verborgen liegt eine komplette weitere Wohnung.

Das Apartment ist zwar unbenutzt, doch eine Flasche Trinkwasser neueren Datums wirft weitere Fragen auf.

Auf TikTok hat Smantha die Entdeckung mit ihren Followern geteilt. Fast 10 Millionen haben ihre mysteriöse New Yorker Entdeckung bereits angesehen.

Samantha Hartsoe hat ihren Vermieter über das Loch in ihrer Wand verständigt und sie will auf jeden Fall den Spiegel fest an die Wand kleben. Sicher ist sicher!

Mehr