An einem kalten Tag in Minneapolis bastelt sich ein Obdachloser in seiner Not in einem Supermarkt Schuhe aus einem Pappkarton. Eine Angestellte sieht den Mann und gibt ihm ihre teuren Retroschuhe und geht selbst auf Socken nach Hause. Als ihr Chef die gute Tat seiner Mitarbeiterin sieht, wird er selbst aktiv.