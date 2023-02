Frau hält 40 Hunde in ihrer Wohnung

Durch Zufall ist die Polizei in Dortmund auf eine Wohnung gestoßen, in der eine Frau 40 Hunde hielt. Die Feuerwehr musste anrücken und die Tiere befreien.

In Dortmund hat eine wegen eines Streits alarmierte Polizeistreife in der Wohnung einer 51 Jahre alten Frau 40 Hunde entdeckt. Die nicht artgerecht gehaltenen Tiere wurden von der Feuerwehr ins Tierheim transportiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Veterinäramt leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Frau ein, die Polizei wegen des Streits außerdem ein Körperverletzungsverfahren.

Polizei entdeckt Hunde durch Zufall

Ausgelöst wurde der Fall demnach, als eine 31 Jahre alte Passantin am Montagnachmittag einen auf offener Straße ausgetragenen Streit zwischen einem Mann und einer Frau schlichten wollte. Dabei habe die Hundehalterin der jungen Frau die Brille zerbrochen und ihr an den Haaren gezogen. Eine von Zeugen verständigte Polizeistreife habe schließlich nicht nur die Frau, sondern auch deren Hunde in der laut Polizei übel riechenden Wohnung entdeckt.