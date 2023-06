von Christian Hensen Dr. Michael Guillen war der erste Journalist, der im Jahr 2000 zum Wrack der "Titanic" reisen durfte. Dort angekommen, geriet sein U-Boot in eine starke Strömung. Dem stern erzählt er, wie es sich anfühlt, in einer Tiefe von 3800 Metern gefangen zu sein.

Dr. Guillen, Sie sind im Rahmen der aktuellen Ereignisse am Wrack der "Titanic" mit einem Tweet viral gegangen, in dem Sie erzählen, dass Sie eine Reise zum Grund des Meeres beinahe das Leben gekostet hätte. Wie kam es dazu?

Ich bin im September 2000 mit einem russischen U-Boot zur "Titanic" getaucht. Das war zu dieser Zeit eine sehr seltene und einmalige Gelegenheit. Wissen Sie, damals waren mehr Menschen auf dem Mond als am Wrack dieses legendären Schiffes. Ich wurde eingeladen, um dort als erster Journalist überhaupt eine Reportage zu drehen – eine Chance, die man nutzen muss.