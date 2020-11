Sehen Sie im Video: Dorf in Österreich – Fucking nennt sich in "Fugging" um.





"Fucking, upps, Fucking", ist der Irrtum, der beim Lesen dieses Ortsschildes oft vorkommt. Das Dorf in Österreich mit dem unglücklichen Namen wird ab dem 1. Januar nun in Fugging, mit zwei G, umbenannt. Das teilte die Bürgermeisterin Andrea Holzner auf der Internetseite des Dorfes mit. Ein historisches Ereignis. Der Ortsteil in der gemeinde Tarsdorf heißt seit dem Jahr 1070 so. Fuckings 104 Einwohnern ist es das aber wert. Sie sind die Veralberungen und Belästigungen langsam satt. Die Pornoseite "Pornhub" hatte den Einwohnern bereits einen kostenlosen Premium-Zugang angeboten. Zu sehen sind hier Bilder aus dem Jahr 2012. Nicht das erste Mal, dass ein Fernsehteam in den Ort kommt. Der damalige Bürgermeister Franz Meindl hatte die typischen Vorkommnisse damals so geschildert: "Sie fotografieren das Ortsschild in allen erdenklichen Posen und Stellungen. Niemand bleibt über Nacht, das sind alles nur Durchreisende. Für uns ergibt sich dadurch kein Vorteil." Einer Bewohnerin am Ortseingang wurde zudem mehrfach das Hausschild gestohlen, weil dort ebenfalls Fucking draufstehen muss. Deshalb hatte sie ihr Schild schon vor Jahren in Fugging, mit zwei G, umgeändert. Die Gemeinde tut es ihr ab dem 1. Januar gleich. Wer also noch schnell ein Foto schießen will, kann dies auch lieber sein lassen. Die Fotos gibt es zu Genüge im Internet.

