Unglaublicher Irrtum in Indien.

Ein Mann wurde für tot erklärt und wacht Stunden später in der Leichenhalle wieder auf.

Laut Medienberichten war der 40-jährige Sreekesh Kumar von einem Motorrad angefahren worden.

Nachdem er von diensthabenden Ärzten für Tod erklärt worden sei, brachten ihn die Ärzte in die Leichenhalle.

Etwa sieben Stunden später soll Kumars Schwägerin bei der Identifizierung des Leichnams Anzeichen von Bewegungen gesehen haben, so die "Times of India".

„Ich berührte seine Wangen und nannte ihn Schwager. Zu meinem Glück und Entsetzen war er warm. Er atmete. Dann bat ich ihn aufzuwachen und sagte: "Ich bin Madhu und bin gekommen, um dich zu sehen, worauf er sofort reagierte."

Anschließend wurde Kumar in ein Gesundheitszentrum in Meerut gebracht, wo sich sein Zustand verbessert hat.

Der Chefarzt von Moradabad, Dr. Shiv Singh sagte, es handele sich um einen der „seltensten aller Fälle":

„Manchmal gibt es Schwierigkeiten, jemanden für tot zu erklären. Es gibt zum Beispiel den Scheintod, bei dem viele lebenswichtige Organe vorübergehend stillstehen, ohne dass der Tod eintritt. Das kann zu außergewöhnlichen Situationen führen. Wir können nicht von Fahrlässigkeit (seitens der Ärzte) sprechen, solange wir nicht alle Berichte in der Hand haben."

Doch damit nicht genug der Zufälle: „Gemäß den Richtlinien sollte ein Leichnam in der Kühlkammer aufbewahrt werden, um ihn vor dem Zerfall zu bewahren. Die ideale Temperatur sollte unter 10 Grad liegen. Es gab jedoch ein Problem mit der Stromversorgung, und die Kühlung schaltete sich ein und aus. Das hat dem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet", erklärte ein Arzt des Krankenhauses gegenüber Times of India.

Die Familie ist jedoch wütend auf die Ärzte. „Wir werden Anzeige gegen sie wegen Fahrlässigkeit erstatten, da sie Sreekesh fast getötet hätten, obwohl er noch lebte", sagte seine Schwägerin Madhu Bala.

