Sehen Sie im Video: Fußball-Feld zerstört – Flut in Brisbane macht Bolzplatz zur Wellen-Landschaft.









Es ist ein Anblick der Verwüstung. Der Grund: Hochwasser hat das 1,5 Millionen Dollar teure Kunstrasenfeld des Mitchelton Football Club zerstört. In Teilen von Queensland und New South Wales kämpfen die Menschen gegen Überschwemmungen, nachdem der Brisbane River über die Ufer getreten ist. „Mit einem Wort, es ist verheerend", sagt Joe Fenech, Platzwart des Mitchelton Football Club in Brisbane. Am vergangenen Wochenende sollte die Saison des 102 Jahre alten Fußballclubs beginnen. Doch jetzt rechnet der Platzwart damit, dass die Fußballer erst in fünf oder sechs Wochen wieder auf dem Platz stehen werden. Nicht nur der Platz selber wurde zerstört, auch die gesamte Ausrüstung des Clubs ist verschwunden. „Wir haben das gesamte im Budget vorgesehene Geld für Ausrüstung, Fußbälle, Stöcke und Trikots ausgegeben - einfach alles. Wir haben alles in einem Container gelagert, und dieser Container ist einfach unter der Brücke weggeschwommen", sagt Fenech. Der Club hat eine Spendenkampagne auf gofund.me gestartet, um den Wiederaufbau des Clubs zu finanzieren. Helfer versuchten derweil die Ausrüstung aus dem havarierten Container zu bergen. Einiges könne wohl wiederverwendet werden. Dennoch sollen sich die Kosten für den Wiederaufbau auf 1 Million Australische Dollar belaufen.

