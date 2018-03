Der Einsturz einer Fußgängerbrücke am Donnerstag in Miami forderte mindestens vier Tote und mehrere Verletzte. Dies bestätigte Dave Downey, Sprecher der örtlichen Feuerwehr. "Wir konnten sehr schnell 9 Verletzte befreien und ins Krankenhaus bringen. Sobald wir den Rettungseinsatz abgeschlossen haben werden wir vor Ort bleiben, um mit den Aufräumarbeiten zu helfen." Die Brücke befand sich an der Florida International University, und war erst vor Kurzem errichtet worden, um einen besseren Zugang zum Campus zu ermöglichen. Die 950 Tonnen schwere Brücke führt über eine der befahrensten Straßen Miamis und begrub bei ihrem Einsturz mindestens acht Fahrzeuge unter sich. Floridas Gouverneur sagte am Donnerstag Abend, er werde alles dafür tun, um die Einsturzursache zu ermitteln. Senator Marco Rubio sagte: Ironischerweise sei die Brücke erbaut worden, um mehr Sicherheit für die Studenten zu gewährleisten. "Letztes Jahr kam eine Studentin beim Überqueren der Straße ums Leben."