Videoquelle: rtl.de Dieses Video aus Polen macht sprachlos! In einer Gänsefarm werden den Tieren bei lebendigem Leib die Federn brutal herausgerissen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat das Video der grausamen Tierquälerei am 9. November veröffentlicht. Die Bilder zeigen wehrlose Gänse, die sich vor Schmerzen kaum bewegen können, während ihnen die Federn an Bauch, Hals und Brust per Hand entfernt werden. Das sogenannte Lebendrupfen ist eigentlich EU-weit verboten, trotzdem finden polnische Farmen immer wieder rechtliche Schlupflöcher. Vor allem für Daunen sind Gänsefedern beliebt - Deutschland ist Nr. 1-Importeur von polnischen Daunenfedern.