Feuerwehrleute evakuierten Verletzte nach der Gaseplosion in einem Haus in Spanien

Tödlicher Unfall in Valladolid Frau stirbt bei Gasexplosion in Spanien – 14 weitere Menschen teils schwer verletzt

Bei einer Gasexplosion in der spanischen Provinzhauptstadt Valladolid ist eine Frau gestorben. Weitere Menschen wurden verletzt, einige werden auf der Intensivstation behandelt. Die Ursache der Explosion ist noch unklar.

Eine Frau ist bei einer Gasexplosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus im spanischen Valladolid ums Leben gekommen. Beim Unfall seien am späten Dienstagabend zudem 14 Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst in der Provinzhauptstadt knapp 200 Kilometer nordwestlich von Madrid am Mittwoch mit. Zwölf Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte Valladolids Bürgermeisterin Irene Carvajal. Ein Mann und sein kleiner Sohn seien schwer verletzt und würden unter anderem wegen schwerer Verbrennungen auf der Intensivstation behandelt.

Die Explosion im vierstöckigen Wohnhaus geschah den amtlichen Angaben zufolge kurz vor 23 Uhr. Die Ursache sei weiterhin unbekannt, hieß es. Die Leiche der getöteten 53-Jährigen sei nach der Löschung des großen Brandes erst am frühen Morgen geborgen worden, berichtete der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden.