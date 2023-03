Sehen Sie im Video: Geburt im Fahrstuhl – dieses Baby hatte es eilig.









Die Geburt ihrer Tochter werden diese beiden Eltern wohl nicht so schnell vergessen.

Als bei der jungen Frau mitten in der Nacht die Wehen losgingen, machte sich die werdende Mutter auf den Weg ins Krankenhaus.

Mit dabei: der Vater des Kindes sowie die Mutter der jungen Frau, die als Krankenschwester arbeitet.

Die Familie schafft es allerdings nicht mehr ins Krankenhaus, im Fahrstuhl ist es plötzlich soweit. Das Baby macht sich auf den Weg.

Es dauert nicht einmal eine halbe Minute und die junge Mutter hält ihren frischgeborenen Sprössling in den Armen – noch bevor der Fahrstuhl unten ankommt.

Beeindruckend: Weil im Fahrstuhl nicht ausreichend Platz ist, gebärt die Frau ihre Tochter im Stehen.

Das Video wurde in einem Wohnhaus in Brasilien aufgenommen.

Auf Instagram berichtet die Mutter, dass sie kurz nach der plötzlichen Geburt im Krankenhaus angekommen ist. Ihr und dem Baby gehe es gut.

Auf Instagram zeigt sie stolz ihren neuen Familienzuwachs.

