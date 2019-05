In der brasilianischen Stadt Manaus gingen Angehörige von Häftlingen auf die Straße, die bei dem jüngsten Gefängnisunruhen in dem Land getötet worden waren. Sie bauten Barrikaden auf und entzündeten Gegenstände. Vereinzelt kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Zuvor war es in mehreren Gefängnissen im Norden des Landes zu tödlichen Unruhen gekommen. Dabei gab es Dutzende Tote. Insgesamt seien fast 50 Leichen gefunden worden, viele der Häftlinge seien erwürgt worden, teilten die Behörden mit. Mittlerweile hätten die Sicherheitskräfte die Kontrolle über die Gefängnisse wiedererlangt, heißt es in einer Erklärung. Die aktuellen Unruhen begannen am Sonntag während der Besuchszeit. Die Häftlinge seien teils mit selbst gebastelten Stichwaffen übereinander hergefallen, teilten die Behörden mit. In vielen Gefängnissen in Brasilien haben Drogenbanden de facto die Kontrolle. Konflikte können sich schnell ausbreiten. Zudem sind die Haftanstalten chronisch überfüllt. Immer wieder kommt es zu Gewalt, Meutereien und Ausbruchsversuchen.