Am Freitag kam es im Südwesten Frankreichs zu einer Geiselnahme. Eine männliche Person halte die Menschen in einem Supermarkt in der nahe Carcassone gelegenen Stadt Trebes fest, hieß es in Berichten. Das Innenministerium bestätigte einen Polizeieinsatz. Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte mit, Anti-Terrorismus-Ermittler seien im Einsatz. Nach Informationen der Polizeigewerkschaft schoss der Mann auf Polizisten. Es soll zu mehreren Verletzten gekommen sein.