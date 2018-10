Spezialkräfte der Polizei haben am Montag eine Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof beendet. Die Geisel sei befreit, hieß es von der Kölner Polizei. Die Geisel, eine Frau, sei leicht verletzt. Der mutmaßliche Geiselnehmer sei bei dem Zugriff schwer verletzt worden und musste reanimiert werden. Polizeisprecher Christoph Gilles sagte: O-Ton: "Zeugen wollen Schüsse gehört haben, andere wollen beobachtet haben, wie eine Rauchbombe gezündet wurde. Wir können das alles noch nicht bestätigen. Das ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen." Der Verdächtige sei aktuell nicht vernehmungsfähig und werde intensivmedizinisch betreut. Vor der Geiselnahme habe er zudem eine 14jährige in einem Schnell-Restaurant am Bahnhof verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Kölner Hauptbahnhof blieb zunächst noch gesperrt.