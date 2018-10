Die Polizei hält nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof einen Anschlag für möglich. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns am Montag. Unterdessen werden immer mehr Details zum Tathergang bekannt. Demnach habe der spätere Geiselnehmer am Montagmittag in einem Schnellrestaurant am Bahnhof einen Molotow-Cocktail gezündet. Dabei wurde eine 14-Jährige verletzt. Der Brand löste die Sprinkler-Anlage des Restaurants aus, so die Polizei. Der Täter sei daraufhin in eine benachbarte Apotheke gelaufen und habe dort eine Frau als Geisel genommen. Zeugen hätten berichtet, der Mann habe auf dem Weg in die Apotheke gesagt, er gehöre zu "Daesch". Der Begriff wird meist für die islamische Extremistenorganisation IS benutzt. Der Mann habe zudem Brandbeschleuniger und Gas-Kartuschen mit sich geführt. Beim Zugriff der Polizei habe er die Geisel massiv bedroht. Er habe eine Waffe gezogen, bei der aber noch unklar sei, ob es sich um eine echte Schusswaffe oder eine Gaspistole gehandelt habe. Die Beamten eröffneten daraufhin das Feuer und trafen den Mann mit mehreren Schüssen. In der Apotheke sei ein wohl von der Stadt Köln auf einen 55-jährigen Syrer ausgestelltes Ausweisdokument gefunden worden. Ob dies dem Täter gehöre, sei aber noch unklar. Der schwer verletzte Mann wurde am Abend in einem Kölner Krankenhaus operiert. Die Staatsanwaltschaft Köln nahm Ermittlungen unter anderem wegen versuchten Mordes und Geiselnahme auf.