Ein Regenbogen als Zeichen der Hoffnung, zur Eröffnung dieser neuen Brücke: Am Montag ist in der italienischen Hafenstadt Genua diese Autobahnbrücke feierlich übergeben worden. Man kann es als eine Art "Wiedergeburt" nach der Katastrophe vor zwei Jahren betrachten: Damals war die alte Brücke teilweise eingestürzt - es gab 43 Tote und Hunderte Verletzte an der "Ponte Morandi". In Rekordzeit ist nun diese neue Brücke entstanden. Doch so richtig zum Feiern war auch am Montag kaum jemandem zumute. Mit einer eher schlichten Zeremonie wurde nun also die neue "San Giorgio"-Brücke eingeweiht. Noch gibt es kein Urteil gegen die mutmaßlich Schuldigen für den Zusammenbruch der alten Brücke. Italien scheint auch an dieser Stelle noch weit von einer alten oder neuen Normalität entfernt.

Mehr