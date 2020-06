In Minneapolis haben viele Menschen mit einer ersten Trauerfeier des von einem Polizisten getöteten George Floyds gedacht. Unter den Gästen waren nicht nur die Angehörigen und Freunde des Verstorbenen, sondern auch hochrangige Politiker und Prominente. Bürgerrechtler und Pfarrer Al Sharpton fand bewegende und deutliche Worte. O-TON AL SHARPTON, BÜRGERRECHTLER: "George Floyds Geschichte ist die Geschichte von allen Schwarzen. Denn seit 401 Jahren gibt es einen Grund dafür, dass wir nicht sein können, der wir gerne sein wollen und von dem wir träumen: Ihr haltet euer Knie auf unserem Hals. […] Was Floyd passiert ist, passiert in diesem Land jeden Tag im Bildungssystem, im Gesundheitssystem und in jedem anderen Bereich des Lebens. Es ist Zeit, in Georges Namen aufzustehen und zu sagen: Nehmt euer Knie von unseren Hälsen." Sharpton sagte weiter, er glaube, dass sich jetzt etwas ändere. Denn weltweit hätten sich viele weiße Menschen mit den Protesten solidarisiert. Der Pfarrer kritisierte auch US-Präsident Donald Trump, der nach einem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten vor dem Weißen Haus eine Bibel in die Kameras gehalten hatte. Er empfahl ihm, das Buch doch einmal aufzuschlagen. Auch in anderen Städten fanden Gedenkveranstaltungen statt. Vor dem Lincoln Memorial in Washington etwa versammelten sich Hunderte Menschen und legten kniend eine Schweigeminute ein.