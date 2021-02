Zehn Kinder trug eine Leihmutter für sie aus, eines bekam sie selbst: Die 23-jährige Millionärsgattin Christina Ozturk ist bereits Elffach-Mutter – dennoch plant sie weiteren Nachwuchs.

Trotz ihrer jungen 23 Jahre hat Christina Ozturk schon elf Kinder – und kann es kaum erwarten, noch viel mehr in die Welt zu setzen. Die gebürtige Russin, die mit ihrem Ehemann in Georgien lebt, war nur mit ihrer ältesten Tochter Vika (6) selbst schwanger. Die anderen zehn Kinder wurden von Leihmüttern ausgetragen, stammen aber genetisch von ihr und ihrem Mann. Und es ist noch viel mehr Nachwuchs geplant: In ihrer Instagram-Biografie schreibt Christina, dass sie "insgesamt 105 Kinder" haben will.

Es sollen noch viele Kinder folgen

Die junge Ehefrau des millionenschweren Hotelbesitzers Galip Ozturk meint das natürlich nicht völlig ernst. Fest steht für sie aber, dass sie trotz der Fußballmannschaft, die sie schon zu Hause hat, noch viele weitere Kinder will. Erst Ende Januar kam die kleine Olivia als jüngster Familienzuwachs zur Welt. In Georgien, wo die Familie lebt, ist Leihmutterschaft seit 1997 legal – unter der Bedingung, dass das Paar verheiratet und heterosexuell ist.

Für ihren Mann zog Christina nach Georgien

Ihren Ehemann lernte Christina, die ursprünglich aus Moskau kommt, bei einem Urlaub in Batumi kennen, wo das Paar heute lebt. Damals war die heute 23-Jährige alleinerziehende Mutter. Für Galip und sie sei es "Liebe auf den ersten Blick" gewesen, wie sie vom News-Portal Unilad zitiert wird – und kurze Zeit später zog sie mit Tochter Vika nach Georgien.

Kindermädchen hat sie nicht engagiert

Ihr Mann Galip hat bereits erwachsene Kinder. Dennoch beschloss das Ehepaar schnell, so viele Kinder wie möglich haben zu wollen – und suchten sich für dieses Vorhaben die Unterstützung von Leihmüttern. "Ich weiß nicht, wie viele es am Ende sein werden. Aber wir werden sicherlich nicht bei zehn aufhören!", so Christina. Sie beteuert übrigens, keine Hilfe von Kindermädchen in Anspruch zu nehmen.