Die Höhle liegt nun schon weit hinter ihnen: Die geretteten jungen Fußballer in Thailand erholen sich dieser Tage weiter im Krankenhaus, wie Ekapol Chantawong sagt, der 25-jährige Assistenz-Trainer mit Erfahrungen in buddhistischer Medidation: "Was ich jetzt am liebsten essen möchte, ist knuspriges Schwein mit gebratenem Reis. Aber besonders möchte ich allen danken, die uns geholfen haben. Ich möchte auch dem Regierungschef danken, und den Rettungstauchern, und allen Ärzten und Krankenschwestern." O-Ton: "Hi, ich bin Dom, mir geht es besser! Ich möchte auch Schwein mit Reis essen. Und Dankeschön an alle!" Die meisten hier haben anscheinend Heißhunger auf dieses Gericht, aber nicht alle: O-Ton: "Ich bin Adul, und ich möchte Hühnchen von KFC". O-Ton: "Hi, ich bin Titan. Mir geht es besser, und ich möchte Sushi essen." Die 12 jungen Fußballer und ihr Trainer waren seit dem 23. Juni rund zwei Wochen in einer überfluteten Höhle eingeschlossen. Ihre spektakuläre Rettung dauerte etwa drei Tage. Laut Behörden in Thailand sollen sie an diesem Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen werden.