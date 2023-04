Das früher als Gasthof genutzte Wohnhaus in Gernsbach (Baden-Württemberg) brannte aus, drei Kinder starben bei dem Feuer in der vergangenen Woche

von Daniel Wüstenberg Nun wurde aus der Befürchtung Gewissheit: Bei dem verheerenden Wohnhausbrand im baden-württembergischen Gernsbach sind drei Kinder gestorben.

Rund eine Woche nach dem Brand in einem Wohnhaus in Gernsbach (Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg) sind die in der Ruine entdeckten Leichen durch einen DNA-Test identifiziert worden. "Demnach handelt es sich um die drei vermissten Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren", teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Donnerstag mit.

Drei Kinderleichen nach Feuer in Gernsbach entdeckt

Feuerwehrleute hatten die "bis zur Unkenntlichkeit verbrannten" Körper bei den stundenlangen Löscharbeiten am Donnerstag vor einer Woche im Dachgeschoss des früher als Gasthof genutzten Gebäudes entdeckt.

Dort war in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen wurden bei dem Brand verletzt, weitere retteten sich auf das Dach des Hauses oder seilten sich mit Stromkabeln aus dem Gebäude ab.

Vor dem Brand im Ortsteil Reichenthal hatte es Polizeiangaben zufolge einen Streit zwischen Bewohnern gegeben. Ob dieser etwas mit dem Feuer zu tun hat, sei aber unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sie gingen in "alle Richtungen", betonten die zuständige Staatsanwaltschaft Baden-Baden und die Polizei. Es gebe eine "verdächtige Person". Details zu ihr nannten die Ermittler nicht.

Der frühere Gasthof brannte vollständig aus und ist akut einsturzgefährdet – er soll nun abgerissen werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf etwa eine halbe Million Euro beziffert.

Der Wohnhausbrand im nördlichen Schwarzwald und seine Folgen lösten große Erschütterung aus. "Ich bin bestürzt über diesen verheerenden Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses haben mein größtes Mitgefühl", sagte Gernsbachs Bürgermeister Julian Christ.

Quellen: Polizeipräsidium Offenburg, Nachrichtenagentur DPA