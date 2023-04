von Daniel Wüstenberg Bei einem Gebäudebrand im baden-württembergischen Gernsbach haben drei Menschen ihr Leben verloren – womöglich handelt es sich um Kinder. Zur Ursache des Feuers ermittelt die Kriminalpolizei.

Die Kleinstadt Gernsbach bei Baden-Baden im nördlichen Schwarzwald ist am Donnerstag Schauplatz einer Tragödie geworden. Durch einen Brand in einem Wohnhaus gibt es Tote zu beklagen – es wird befürchtet, dass drei vermisste Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren bei dem Feuer starben. Eine Obduktion der in der Brandruine entdeckten Leichen sei angeordnet, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg am Freitag auf stern-Anfrage. Mit einem Ergebnis sei womöglich erst am Montag zu rechnen. Erst dann werde die Identität der Toten endgültig geklärt sein.

Nach ersten Ermittlungen war der Brand gegen 2.45 Uhr in einem früheren Gasthaus im dörflichen Stadtteil Reichental ausgebrochen. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk und Polizei rückten mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften zu dem dreistöckigen Gebäude aus. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus im Vollbrand", hieß es in einer Mitteilung.

Vermutlich drei Kinder sterben bei Brand in Gernsbach

Rund ein Dutzend Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, drei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, ebenso wie eine Polizeibeamtin. Zwei Jugendliche und ein ein Jahr altes Kleinkind konnte die Feuerwehr gemeinsam mit Anwohnern vom Dach des Gebäudes vor den Flammen und dem Rauch retten. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden, die Retter konnten das Haus jedoch nicht betreten – während die drei Kinder noch vermisst wurden. Die Polizei sprach von "unter schwierigsten Bedingungen durchgeführten Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen". Das Gebäude sei akut einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk stabilisierte Teile der Ruine, damit sie betreten werden kann.

Erst am Donnerstagvormittag konnten Höhenrettungsspezialisten der Feuerwehr das ausgebrannte Dachgeschoss untersuchen und stießen dort auf die drei leblosen Körper. Sie wurden geborgen. "Die Betroffenheit aller am Einsatz beteiligten Einsatzkräfte, Behörden und Organisationen ist mit Blick auf die schweren Folgen hoch", erklärte die Polizei. "Bewohner und Angehörige werden durch das Notfallkrisenteam betreut."

Gernsbachs Bürgermeister zeigte sich zutiefst betroffen: "Ich bin bestürzt über diesen verheerenden Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses haben mein größtes Mitgefühl", sagte Julian Christ laut "Badische Neueste Nachrichten". Er rief zu Spenden für die Betroffenen auf und kündigte an, bei der Suche nach neuem Wohnraum zu unterstützen.

Die Ursache für das Feuer in Gebäude ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sperrte das frühere Hotel, in dem den Angaben zufolge vor allem osteuropäische Arbeiterfamilien und Einzelpersonen untergebracht waren. Brandsachverständige untersuchten den Unglücksort. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rastatt dauern an. Unter anderem sollten Bewohner, Nachbarn und mögliche weitere Zeugen vernommen werden.

Quellen: Polizeipräsidium Offenburg, "Badische Neueste Nachrichten", Nachrichtenagentur DPA