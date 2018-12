Einfach auf den Bildschirm schauen, Gesicht scannen lassen und durchgehen - das verspricht die US-Fluggesellschaft Delta Airlines bei ihrem ersten Terminal mit Gesichtserkennung in den USA. Am Hartsfield-Jackson-Airport in Atlanta werden Flugreisende von dem automatischen System erfasst. Das gescannte Antlitz wird mit den Daten der US-Zoll und Grenzschutzbehörde verglichen. Wenn alles okay ist, checkt man sein Gepäck ein und geht dann durch die Sicherheitsschleuse zu jedem beliebigen Gate in Terminal F. Delta wirbt für sein neues System mit dem Verspreche auf kürzere Wartezeiten und mehr Sicherheit. Kritiker wie der Datenschützer Jeremie Scott, sorgen sich hingegen um die Privatsphäre der Reisenden. "Das ist eine massive Bedrohung, das sage ich nicht einfach so. Das Programm sorgt dafür, dass es alltäglich wird, sein Gesicht als digitalen Ausweis zu benutzen." Laut Delta ist die Gesichtserkennung freiwillig. Wer Sicherheitsbedenken habe, könne den regulären Check-In benutzen. Im kommenden Jahr will die Fluggesellschaft das System auch in Detroit einführen. Bislang gilt es nur für internationale Direktflüge.