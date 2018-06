Gewaltige Flammen und heftiger Rauch waren am Freitagabend in der schottischen Stadt Glasgow zu sehen. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre ist die Glasgow School of Art einem Feuer zum Opfer gefallen. Denn erst im Jahr 2014 hatte es in dem historischen Jugendstil-Prachtbau gebrannt. Doch anschließend wurde die Kunsthochschule mit Millioneninvestitionen wieder aufgebaut. Das Hauptgebäude war Ende des 19. Jahrhunderts nach Plänen des bekannten schottischen Jugendstil-Architekten Charles Rennie Mackintosh errichtet worden. Selbst am Samstagmorgen waren nach Angaben der Feuerwehr noch rund 120 Einsatzkräfte sowie 20 Löschfahrzeuge an den extrem schwierigen Löscharbeiten beteiligt. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Und auch die genaue Brandursache ist bisher noch unbekannt.