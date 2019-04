Ein Selfie geht um die Welt. Zwei Gorillas auf zwei Beinen, scheinbar posierend - sind darauf zu sehen. Der Parkwächter und Tierpfleger Mathieu Shamavu hat das Foto Ende April im Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo gemacht. "Wir waren mit den Gorillas spazieren. Dann ließen wir sie los, damit sie sich wohler fühlten. Sie fandes es spannend. Sie standen auf. Da nahm ich mein Handy, weil ich den Augenblick festhalten wollte. Es war so außergewöhnlich. Ich sah, wie sie die Situation beurteilten. Wir haben großen Respekt vor einander. Als sie sahen, wie ich mein Handy herausnahm, waren sie von der Kamera fasziniert und sahen zu. Deshalb wurde es so ein gutes Bild, das um die Welt ging." Die Tiere überraschen sie immer wieder, sagt Shamavu, ob in ihrer natürlichen Umgebung oder in dem Zentrum von Senkwekwe. Dort betreut ein Team aus Tierärzten und -pflegern Gorilla-Waisen. "Wir leben mit diesen Gorillas, wir kennen sie, wir machen Fotos von ihnen. Wir sind immer zusammen, wir füttern sie, wir gehen mit ihnen spazieren, wir begleiten sie in ihrer natürlichen Umgebung, wir sind für ihre Sicherheit verantwortlich. Deshalb sind diese Gorillas an uns, ihre Wächter gewöhnt." Und ahmen ihre menschlichen Verhaltensweisen nach, wie auf dem Selfie. Niemand sonst, kein Journalisten oder Besucher hätte dieses Foto machen können, sagt Shamavu sichtlich stolz.