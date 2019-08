Auf der Spanischen Insel Gran Canaria mussten etwa Tausend Menschen wegen einem Waldbrand ihre Häuser verlassen. Der Brand hatte bereits am Samstag begonnen, geriet jedoch erst über Nacht außer Kontrolle. Starker Wind und Temperaturen über 32°C erschwerten die Löscharbeiten. Am Sonntag waren laut der Behörden etwa 2500 Hektar von dem Brand betroffen. Die lokale Feuerwehr forderte Verstärkung aus der Umgebung an und war mit zweihundert Kräften vor Ort. Ein Wasserflugzeug für die Löscharbeiten wurde bei der Landesregierung angefordert. Die Feuerwehrkräfte gehen davon aus, dass der Brand durch Fahrlässigkeit entfacht wurde. "Das Feuer entstand durch reinsten Leichtsinn, weil jemand ein Tor geschweißt hat. Zu dieser Jahreszeit ist es gefährlich, so eine Arbeit zu erledigen." Ein Verdächtiger wurde bereits am Samstag festgenommen.