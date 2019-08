Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich am Freitag zahlreichen Jugendlichen in New York angeschlossen, die für internationale Maßnahmen gegen den Klimawandel auf die Straße gingen. Nach einer zweiwöchigen Reise war die Sechzehnjährige am Mittwoch mit einem Segelboot in New York angekommen. Die Jugendliche Sophie Anderson sagte: "Wir sind vereint. Jugendliche im ganzen Land werden am 20. September zum Streiken zusammenkommen. Wir fordern alle, die hier sind, und alle, die dies sehen dazu auf - egal wie alt ihr seid, oder wo ihr herkommt, euch an dem Tag dem Streik für unsere Zukunft anzuschließen, um eine bessere Welt und Klimagerechtigkeit zu fordern." Weltweit ruft die Bewegung Fridays for Future und andere Organisationen Menschen dazu auf, sich am 20. und 27. September 2019 einem weltweiten Streik für den Klimaschutz anzuschließen. Anlass für Greta Thunbergs Reise nach New York ist der Klima-Aktions Gipfel der Vereinten Nationen am 23. September, an dem sie plant teilzunehmen.