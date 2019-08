Ein kurzes Video zeigt die erste Nacht an Bord der "Malizia II", mit der Greta Thunberg und Boris Herrmann nach New York segeln. Zur Erkennen ist das grün beleuchtete Deck der Rennyacht. Das grüne Licht stammt von der Positionslaterne und zeigt, dass die Steuerbordseite (beim Blick von hinten nach vorne die rechte Schiffsseite) zu sehen ist. Ebenfalls an Steuerbord blinkt ein Leuchtturm auf. Der dürfte entweder noch auf britischem Festland oder aber auf den Scilly Islands stehen. Eventuell ist es auch das Wolf Rock Lighthouse zwischen Festland und den Inseln. Wäre der Videoausschnitt länger, könnte man anhand des individuellen Rythmus' des Leuchtfeuers genau sagen, um welchen Turm es sich handelt. Denn Leuchttürme haben eine genaue Kennung, die in den Seekarten verzeichnet ist. Das Video trägt den Zeitstempel 21.28 Uhr am 14. August 2019, ist also wahrscheinlich nur wenige Stunden nach dem Auslaufen der Yacht aus Plymouth entstanden.