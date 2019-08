Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg ist unterwegs Richtung New York, wo sie im September am UN-Klimagipfel teilnehmen wird. An Bord der Hightech-Yacht Malizia II, gesteuert vom deutschen Skipper Boris Herrmann, hatte sie am Mittwoch den südenglischen Hafen Plymouth unter großem Medieninteresse verlassen. Derzeit befindet sich das Segelboot vor der Westküste Frankreichs im Golf von Biskaya. Die erste Nacht hat Greta gut überstanden, was wohl auch dieses auf Twitter gepostete Foto zeigen soll. In 14 Tagen wird die Malizia in New York erwartet.