Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, 16, hat auf einer Hochseeyacht den Weg von Großbritannien nach New York zurückgelegt. Gesteuert wird das Spezialboot "Malizia II" von den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi. An Bord befinden sich auch Thunbergs Vater Svante und der Filmemacher Nathan Grossman, der eine Dokumentation dreht. Der stern und RTL berichten über Gretas gut 14-tägige Atlantik-Überquerung und halten Sie in diesem Tagebuch über alle Ereignisse der außergewöhnlichen Reise auf dem Laufenden.

Tag 15 (28. August)

+++ Die offizielle Ankunft +++

Nun findet eine kurze Pressekonferenz statt. Jugendliche begrüßen die Schwedin. "Du bringst nun die Zukunft nach Amerika."

Die "Malizia II" hat am Ufer festgemacht. Mit einiger Verspätung betritt Greta einigermaßen sicheren Schrittes nach zwei Wochen an Bord wieder festen Boden. Sie applaudiert den Menschen am Ufer. Auf die Melodie von "Bruder Jakob" singen einige Aktivisten "Welcome Greta to New York". Sie hält ihr Schild "Schulstreik für das Klima" in der Hand.

Greta wird nun offenbar mit Hilfe eines Elektro-Bootes zum Anleger am Hafen gebracht. Die Wetterverhältnisse ließen offenbar ein direktes Anlegen der "Malizia II" nicht zu. Nun aber erreicht sie den Hafen und winkt den Menschen zu.

Applaus und Jubel, als die "Malizia II" in der North Cove Marina eintrifft. Die Yacht fährt eine kleine Ehrenrunde - zur Freude der vielen Schaulustigen und Aktivisten, die sich inzwischen im Hafen eingefunden haben.

"Danke an alle, die uns auf dem Wasser gegrüßt haben." Greta Thunberg am Bug der "Malizia II" auf dem Hudson River mit der Freiheitsstatue im Rücken.

Now we sail up the Hudson River to North Cove Marina. Thank you to all that greeted us on the water!! pic.twitter.com/uDl9WMdOL1 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Begrüßung für die Klima-Aktivistin: "So wie die Ozeane ansteigen, so werden auch wir aufstehen", steht auf dem Plakat.

Fullscreen

Greta postet auf Twitter ein Foto von der Freiheitsstatue mit kleinen Booten mit bunten Segeln. "Die UN hat für jedes der 17 Nachhaltigkeits-Ziele ein Boot ausgesandt, um uns zu begrüßen", schreibt die 16-Jährige. "Vielen Dank!"

The @UN has sent out one boat for each of the 17 sustainable development goal to greet us! Thank you! pic.twitter.com/AU5ZSVj5vD — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Greta gibt sich "überwältigt" von dem Empfang. Sie entschuldigt sich, dass sie immer noch den Seegang in den Beinen spürt und dass "ihr Gehirn noch nicht wieder richtig arbeitet". Während der Überfahrt sei sie kein einziges Mal seekrank geworden. Sie ruft erneut zum gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel auf und will sich Schulstreiks in New York anschließen.

Die "Malizia II" ist aus Klimagründen darauf angewiesen, mit dem Wind in die Marina zu segeln - der Motor der Yacht wurde vor der Abreise "versiegelt". Skipper Boris Herrmann steuert dennoch bei ungünstigen Verhältnissen den Hafen an. Dennoch ist das der Grund, warum sich der Zeitplan nicht halten lässt.

Erste Sprechchöre sind an der Marina zu hören. "Stand up, fight back!", skandiert eine Gruppe Jugendlicher, die Greta Thunberg in New York begrüßen wollen. Klima-Politik spielt für US-Präsident Donald Trump bestenfalls eine untergeordnete Rolle. Dementsprechend ist Greta Thunberg in den USA nicht so vielen Menschen ein Begriff wie in Europa. Ein Treffen mit Trump hatte Thunberg vor ihrer Reise als Zeitverschwendung bezeichnet, wenn der US-Präsident ohnehin kein Interesse habe, etwas gegen die globale Erwärmung zu tun.

Fullscreen

Die Wartenden in der North Cove Marina haben nun Sicht auf die "Malizia II". In den nächsten Minuten wird die Hochseeyacht mit Greta Thunberg eintreffen. An Land ist ein nur kurzes Pressestatement geplant; ausführlichere Interviews soll es nicht geben.

Eine Ankunft in Manhatten hat noch jeden fasziniert - selbst wenn das Wetter schlecht ist. Greta Thunberg geht es da nicht anders als anderen Reisenden.

Die "Malizia II" hat die Freiheitsstatue passiert, begleitet von Booten der Vereinten Nationen - und hält nun auf die Marina zu. Das Interesse der US-Medien ist übrigens vergleichsweise gering - womöglich eine Folge der Klima-Politik von US-Präsident Donald Trump.

Sailing into New York. pic.twitter.com/SlC1IA8R0h — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

Fullscreen

Zwei Stunden vor Greta Thunbergs geplanten Anlegen im New Yorker Hafen hat es dort an der North Cove Marina hartnäckig zu nieseln begonnen. Einige Dutzend internationale Kamerateams und rund 30 US-Klimaschutzaktivisten sind bereits vor Ort. Die übrigen New Yorker kümmert Thunbergs Ankunft allerdings wenig. Nur vereinzelt Passanten bleiben stehen und fragen, auf wen die Fernsehteams warten. Schon rund zehn Meter weiter läuft im angrenzenden Einkaufszentrum der normale Lunch-Betrieb für die Geschäftsleute – business as usual.

+++ (Fast) angekommen +++

"Angekommen" schreibt Skipper Boris Herrmann zu einem Foto, das Greta Thunberg im Cockpit der "Malizia II" offenbar vor einem Hochhaus in New York zeigt. Wenig später ergänzt er, dass man noch auf die Abwicklung vor Ort warte und das Boot nicht vor 20:45 Uhr MEZ anlegen werde.

Update: Not really arrived yet. Still waiting for customs. — boris herrmann (@borisherrmann) August 28, 2019

We have anchored off Coney Island - clearing customs and immigration. We will come ashore at North Cove Marina earliest 14:45 tide allowing. — boris herrmann (@borisherrmann) August 28, 2019

+++ "Malizia II" ankert offenbar vor Brooklyn +++

Der Live-Tracker zeigt, dass die "Malizia II" offenbar in der Gravesend Bay vor dem New Yorker Stadtteil Brooklyn ankert. Das Schiff hat eine Geschwindigkeit von 0,1 Knoten, legt also etwa 185 Meter pro Stunde zurück. Das ist entweder eine Ungenauigkeit des Trackers oder er misst die Geschwindigkeit, mit der das Schiff um den Anker herumtreibt. Die Crew wartet anscheinend den idealen Zeitpunkt ab, um für die Ankunft in New York die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen - oder die Boote, mit der die UN die "Malizia II" begrüßen will, sind noch nicht bereit für das Empfangskomitee. Journalisten wurden gebeten, um 13 Uhr Ortszeit - also 19 Uhr deutscher Zeit - am Hafen zu sein. Die letzten Infos von Thunbergs Team lauten, dass das Schiff um 20.15 Uhr deutscher Zeit in den Hafen einlaufen wird.

Etwa eine Viertelstunde später soll es dann eine Pressekonferenz geben, bei der Herrmann von der "Malizia II" einen kleinen Überblick zur Reise gibt, bevor Thunberg einige Worte sprechen wird. Außerdem wollen US-amerikanische Jugendliche erklären, welche Aktionen zum Klimastreik sie in Zukunft planen.

Skipper Boris Herrmann postet auf Instagram erste Fotos vom Segeln vor New York:

+++ Die Lichter von New York kommen in Sicht +++

Für Greta Thunberg und die Crew der "Malizia II" nähert sich die Reise dem Ende. Ein Tweet von Thunberg zeigt, dass die Lichter des nächtlichen New York schon zu sehen sind.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

+++ "Malizia II" kurz vor New York - Vereinte Nationen planen besondere Begrüßung +++

Greta Thunbergs Ankunft in New York steht kurz bevor. Am Mittwochmorgen befanden sich die 16-Jährige und ihr Team auf der Rennjacht "Malizia" keine 100 Kilometer Luftlinie mehr von dem Hafen North Cove Marina in Manhattan entfernt. Bei einer Distanz von 51 Seemeilen (94 Kilometer) war das Boot zu diesem Zeitpunkt jedoch deutlich langsamer unterwegs als zuvor. Das Team rechnete mit einer Ankunft am Nachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland ist es dann zwischen 19.00 und 23.00 Uhr.

Zur Begrüßung Thunbergs wollen die Vereinten Nationen 17 Segelboote auf die Wasserfläche vor Manhattan schicken. Jedes von ihnen stehe für eines der UN-Nachhaltigkeitsziele und sei mit einem entsprechenden Symbol auf dem Segel versehen, wie die UN der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Dazu kommt noch ein Leitboot. Die Nachhaltigkeitsziele gelten als die globalen Vorsätze der Vereinten Nationen und seiner Mitgliedstaaten. Zu ihnen gehören neben dem verstärkten Einsatz in der Klimakrise auch der Kampf gegen Armut oder für die Gleichberechtigung von Frauen.

Tag 14 (27. August)

+++ Letzter Abend an Bord +++

Die "Malizia II" hat ihr Ziel fast erreicht. Von Bord verkündet Skipper Boris Herrmann auf Instagram, wie weit die Rennyacht noch von der nordamerikanischen Küste entfernt ist: "80 Seemeilen vor New York. Letzter Abend einer ganz besonderen Reise." 80 Seemeilen entsprechen etwa 148 Kilometern.

Auch Greta Thunberg meldet sich auf Twitter zu Wort: "Home sweet home seit 14 Tagen", schwärmt die 16-Jährige. "Bald der letzte Abend an Bord der Malizia II. Morgen erreichen wir New York."

Home Sweet Home since 14 days. Soon last evening onboard Malizia ll. Tomorrow we reach New York. pic.twitter.com/f83Q3Km5hB — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

+++ "Malizia II" erreicht New York erst Mittwoch oder Donnerstag +++

Die Ankunft der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg in New York verzögert sich etwas. Statt am Dienstag komme die 16-Jährige erst am Mittwoch oder Donnerstag in der US-Metropole an, teilt ihr Team mit. Am Dienstagnachmittag befand sich die "Malizia II" knapp 170 Seemeilen (weniger als 320 Kilometer) Luftlinie östlich der US-Metropole. Die DPA berichtet, das Team rechne mit einer Ankunft in der North Cove Marina in Manhattan am Mittwochnachmittag New Yorker Zeit - in Deutschland wäre das dann zwischen 20.00 und 23.00 Uhr.

Day 14. 119 miles from Manhattan. Very light winds south of Long Island. pic.twitter.com/8A6JLqN3iO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 27, 2019

Der genaue Zeitpunkt sei abhängig vom Wind, hieß es weiter. Greta fühle sich gut und erwarte "mit Ungeduld" die Aktionen für mehr Klimaschutz, an denen sie in Amerika teilnehmen will.

Tag 13 (26. August)

+++ Ankunft der "Malizia II" verschiebt sich +++

Raue See setzt der "Malizia II" weiter zu, immer wieder schlagen Wellen über dem Boot zusammen, wie Greta Thunberg mit einem Video auf Twitter und Instagram dokumentiert. Die Klima-Aktivistin und ihre Begleiter befinden sich derzeit südlich der kanadischen Halbinsel Nova Scotia mit Kurs auf New York. Offenbar kommt man in schwerer See langsamer voran als zuletzt gedacht. Greta und die Crew sind aber weiter bester Dinge. Laut neuen Wetterdaten könne nun mit einer Ankunft in New York für kommenden Mittwoch gerechnet werden.

Day 13. Rough seas south of Nova Scotia. But conditions closer to New York will be slower than predicted and weather update suggests Wednesday arrival - an updated ETA will come as we near the coast. pic.twitter.com/IY6L9InSnp — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 26, 2019

Tag 12 (25. August)

+++ Greta verkündet voraussichtlichen Ankunftstermin +++

Greta Thunberg und ihre Begleiter segeln weiter in flottem Tempo Richtung New York. Mittlerweile zeichnet sich ein genauerer Ankunftstermin ab: "Starke Winde treiben uns nach Westen. Wir erwarten, dass wir irgendwann Dienstagnachmittag oder -abend an der North Cove Marina in Manhattan, New York ankommen", berichtet die Klimaaktivistin auf Twitter.

Strong winds are pushing us west. We expect to arrive at North Cove Marina in Manhattan, New York sometime Tuesday afternoon or evening. pic.twitter.com/kQ4zBXPrhJ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 25, 2019

Einige Stunden zuvor hatte Thunberg ein Video gepostet, mit dem Kommentar: "Tag 12. Wir nähern uns dem nordamerikanischen Festland. Raue Verhältnisse, aber wir segeln mit dem Wind im Rücken." Der Clip zeigt Co-Skipper Pierre Casiraghi am Ruder der "Malizia II", während eine Welle über das Boot schlägt. Dann berichtet Thunberg über die Bedingungen, unter denen das Team derzeit segelt. "Letzte Nacht waren wir 30 Knoten schnell", erzählt die 16-Jährige. "Wir befinden uns ungefähr 300 Meilen vor Neuschottland" an der kanadischen Atlantikküste. Es ist sehr rau, weil es hohe Wellen gibt."

Day 12. We are getting closer to the North American mainland. Rough conditions, but downwind sailing. pic.twitter.com/n9huwHUSGI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 25, 2019

Skipper Boris Herrmann schrieb auf seinem Instagram-Kanal zu dem Video: "Sturm bedeutet Tempo."

+++ Nur noch 1000 Seemeilen bis zum Ziel +++

Greta Thunberg ist ihrem Ziel New York mittlerweile ein ganzes Stück nähergekommen. Die Rennjacht "Malizia" befinde sich derzeit nur noch 1000 Seemeilen (1852 Kilometer) von New York entfernt, sagte Co-Skipper Pierre Casiraghi am späten Samstagabend (MESZ) in einer Videobotschaft von Bord des Spezialbootes. Bei der Durchquerung des Golfstroms mussten die Reisenden demnach mit anspruchsvollen Bedingungen klarkommen. Es sei an diesem Tag ziemlich unruhig und es gebe ein wenig Sturm, sagte Casiraghi. Er sei sehr stolz auf alle an Bord. "Greta hält sich wirklich gut."

Laut Live-Ortung befand sich die "Malizia" am Sonntagvormittag Luftlinie noch etwas mehr als 840 Seemeilen von New York entfernt.

Tag 11 (24. August)

+++ Dieser Tag verspricht ein schöner zu werden +++

Dreiviertel der Atlantiküberquerung ist geschafft, die Malizia II hat ruhige See. Greta Thunberg machen die schweren Waldbrände in Brasilien zu schaffen. Auf Instagram teilt sie unter anderem Bilder, die verbrannte Bäume und Tiere zeigen.

Tag 10 (23. August)

+++ Sonnenaufgang mitten auf dem Atlantik +++

Diese Bild hat Skipper Boris Herrmann am Freitagmorgen veröffentlicht.

Tag 9 (22. August)

+++ Energieversorgung an Bord ist emissionsfrei +++

Greta Thunberg schippert mit ihrer Crew bei ruhiger See weiter Richtung New York. Die 16-jährige Schwedin weist unterdessen noch einmal daraufhin, wie umweltfreundlich das Boot ausgestattet ist. So sei die Energieversorgung an Bord emmisionsfrei. Für die Stromerzeugung nutzt die "Malizia II" Solar- und Wasserenergie: "'Malizia 2' ist mit Solarmodulen und Hydrogeneratoren ausgestattet und damit eines der wenigen Schiffe der Welt, das Reisen wie diese emissionsfrei ermöglicht. 'Malizia 2' verfügt auch über ein bordeigenes Labor zur Messung von CO2 und Wassertemperatur an der Meeresoberfläche in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut", schreibt Thunberg auf Twitter.

Malizia 2 is fitted with solar panels and hydro generators making it one of the very few ships in the world allowing trips like this to be emission free.

Malizia 2 also has an onboard lab to measure ocean surface CO2 and water temperature in cooperation with Max Planck institute. pic.twitter.com/XKCDgaRYZt — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 22, 2019

+++ Flaute auf dem Atlantik +++

Offenbar kommt die "Malizia II" gerade schlechter voran als erhofft. Skipper Boris Herrmann postet jedenfalls ein Foto auf Instagram, auf dem er so tut, als würde er bei einem Lieferservice Wind bestellen. Das allerdings ist trotz modernster Technik an Bord unmöglich. Also heißt es abwarten und auf Wind hoffen.

+++ Routenplanung an Bord +++

Aber Herrmann hatte schon vorher um Routenvorschläge gebeten. In einem Instagram-Video erklärt er, wie die Crew den Atlantiksturm "Chantal" umfahren möchte und welches Seegebiet sie wegen drohenden Nebels meiden möchten.

+++ Amazonasbrände machen Greta Sorgen - "Verschleißerscheinungen" bei Skipper Herrmann +++

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Riesige Gebiete des Amazonas-Dschungels und der angrenzenden Steppengebieten stehen in Flammen. Wegen der derzeitigen Dürre in der Region breiten sich die Brände immer weiter aus. Auch auf der "Malizia II" sind die Nachrichten von der Bedrohung der grünen Lunge der Erde angekommen. "Sogar hier draußen mitten im Atlantik höre ich von der Rekordzahl der verheerenden Brände im Amazonasgebiet", schreibt Greta Thunberg auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Betroffenen. Unser Krieg gegen die Natur muss beendet werden."

Even out here in the middle of the Atlantic Ocean I hear about the record amount of devastating fires in the Amazon. My thoughts are with those affected. Our war against nature must end. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 22, 2019

Währenddessen werden bei Boris Herrmann die ersten Folgen des anstrengenden Segeltörns sichtbar. Der Skipper postet auf Instagram ein Foto seiner rechten Hand, die mit aufgeplatzten Blasen übersäht ist. "Hand eines Seemans", schreibt der gebürtige Oldenburger dazu.

Tag 8 (21. August)

+++ Zeitgefühl verloren, ruhige See +++

Zum Ende des achten Tages berichtet Thunberg, dass sie mittlerweile ihr Zeitgefühl verloren habe: "Du schläfst, isst, blickst auf den Ozean."

Day 8. 42° 25’ N 39° 27’ W. At sea you really loose sense of time and you can’t separate the days. You sleep, eat, look at the ocean. pic.twitter.com/ftLK8HpgU8 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 21, 2019

Dazu passend hat Skipper Boris Herrmann einen Clip gepostet, der zeigt, wie die "Malizia II" bei ruhiger See gemächlich in den Sonnenuntergang segelt. Knapp die Hälfte der Fahrt ist absolviert.

+++ TV-Interview auf hoher See +++

"Malizia II"-Skipper Boris Herrmann hat dem ARD-Morgenmagazin ein Interview gegeben. Darin berichtet der Skipper, das Thunberg sich hervorragend hält und vor allem nicht seekrank sei. Sie kämen wie geplant voran, seien gerade mit etwa 30 km/h unterwegs und auf halber Strecke. In etwa sechs Tagen seien sie am Ziel.

Auf die Frage, ob er Thunberg auch manchmal schützen und auffordern müsse, sich auszuruhen, antwortet der Profi-Segler: "Das macht sie schon selbst." Über die Kritik, die Reise sei gar nicht so klimaneutral, redet die Besatzung der "Malizia II" laut Herrmann wenig. Man sei so weit draußen oft abgeschnitten vom Internet und es sei auch ganz schön, auf dem Meer abzuschalten. Er selbst outet sich als "großer Greta-Fan".

+++ Zeitvertreib auf See +++

Wenn Segel und Steuer richtig eingestellt sind, bleibt der Crew der "Malizia II" offenbar genug Zeit für Spielchen. Boris Herrmann postet auf Twitter und Instagram ein Foto von Svante Thunberg und Pierre Pierre Casiraghi im Cockpit der Rennyacht. Dazu macht er ein Wortspiel: "Playing BOARD Games." "Board Games" heißt auf deutsch eigentlich Brettspiel, der Skipper meint aber wohl "Spiele an Bord". Denn ein Spielbrett ist auf dem Foto nicht zu sehen. Und bei den Wellen auf dem Atlantik würde sich wohl auch kaum eine Spielfigur auf dem Brett halten.

Tag 7 (20. August)

+++ Mitten auf dem Atlantik +++

"Etwa auf halbem Weg über den Atlantik. Sehr angenehme Bedingungen," schreibt Greta Thunberg auf Twitter - und lächelt dazu in die Kamera.

Day 7. About halfway across the Atlantic Ocean. Very pleasant conditions. pic.twitter.com/1uRo2eomOg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

+++ Haarpflege während der Atlantiküberquerung +++

Die "Malizia II" ist spartanisch ausgestattet. Eine gewöhnliche Toilette gibt es nicht, auch eine Dusche sucht man vergeblich an Bord. Wie es mit der Körperhygiene läuft? Man nehme Wasser und einen Eimer, zeigt der jüngste Instagram-Post von Skipper Boris Herrmann: "Der ganze Trip ist eine Bucket-Challenge. Gottseidank haben wir mehrere Eimer dabei."

+++ Routenplanung an Bord der "Malizia II" +++

Etwa die Hälfte der Strecke über den Atlantik hat die "Malizia II"-Crew hinter sich gebracht. Skipper Boris Herrmann zeigt in einem Video, wie die weitere Route geplant wird. Dabei muss vor allem Rücksicht auf die vorherrschenden Winde genommen werden, wie in dem Clip erklärt wird.

Hier sehen Sie live, wo sich die "Mailizia II" derzeit befindet.

Greta Thunberg scheint mit dem Verlauf der Überfahrt bisher zufrieden zu sein. "Sehr angenehme Bedingungen", schreibt sie zu einem Foto, das sie am Bug der Yacht stehend zeigt.

Day 7. About halfway across the Atlantic Ocean. Very pleasant conditions. pic.twitter.com/1uRo2eomOg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

+++ Greta Thunberg schickt Jubiläumsbotschaft +++

Heute vor 365 Tagen hat Greta Thunberg in Stockholm das erste Mal die Schule bestreikt, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Zur Erinnerung daran schickt die 16-Jährige ein Bild von damals und eine kurze Botschaft von der "Malizia II" über Twitter an ihre Follower: "Vor einem Jahr habe ich vor dem schwedischen Parlament mit dem Schulstreik für das Klima begonnen, einfach weil etwas getan werden musste", schreibt Thunberg. "Seither habe ich jeden Freitag zusammen mit Millionen anderen weitergemacht. Und wir werden so lange weitermachen wie nötig. #FridaysForFuture #SchuleStrike4climate"

1 year ago I started school striking for the climate outside the Swedish parliament, simply because something had to be done. Since then I have continued every Friday alongside millions of others. And we will go on for as long as it takes. #FridaysForFuture #SchoolStrike4climate pic.twitter.com/egpP5UjpHn — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 20, 2019

+++ Zeichnen und ein Tippspiel: Alltag auf dem Nordatlantik +++

Die "Malizia II" segelt auch am Jubiläumstag von Thunbergs Schulstreiks stur weiter Richtung Westen. Noch ist das Ziel New York mehr als dreitausend Kilometer entfernt. Die Besatzung vertreibt sich die Zeit während der Überfahrt unter anderem mit Zeichnen und Spielen. "Alltag an Bord. Zeichnen und Spiele spielen. Wie die Navigators Trophy: Wann wird die "Malizia II" in New York ankommen?", fragt Skipper Boris Herrmann auf Instagram. Dazu postet er Fotos die zeigen, was er und seine Begleiter im Wettstreit um die Navigatorentrophäe für Tipps abgegeben haben:

Greta Thunberg: 28. August, 13 Uhr New Yorker Zeit

Svante Thunberg: 27. August, 18.30 Uhr

Nathan Grossmann: 28. August, 17. Uhr

Boris Herrmann: 28. August, 10 Uhr

Pierre Casiraghi: 26. August, 12 Uhr

Ein Foto zeigt zudem eine Zeichnung, auf der ein Segelschiff mit vier großen Personen und einer kleineren Person an Bord zu sehen ist, das gerade an einer Stadt mit Hochhäusern ankommt. Obwohl den "Künstler" oder die "Künstlerin" mit Sicherheit keine Zukunft als großer Maler erwartet, kann man erraten, dass das Bild wohl die "Malizia II" bei ihrer Ankunft in New York darstellen soll.

+++ Schulstreik-Jubiläum! Gespanntes Warten auf eine Botschaft +++

Heute vor einem Jahr hat Greta Thunberg in der schwedischen Hauptstadt Stockholm damit begonnen, täglich fürs Klima zu streiken. Zweieinhalb Wochen später, am 7. September 2018, kündigte sie an, dies ausschließlich freitags zu tun – und schuf den Slogan "Fridays for Future" (Freitage für die Zukunft), der mittlerweile die ganze Welt erobert hat.

"An Land sind natürlich alle gespannt ob es zum Jahrestag des ersten Schulstreiks von Greta eine Botschaft geben wird", sagte der Pressesprecher des Teams "Malizia" gestern. Es sei nichts durchgesickert von Bord des Rennseglers. "Alle haben dicht gehalten [...] Wir werden sehen, wir werden abwarten."

Tag 6 (19. August)

+++ "Malizia II" segelt mit fast 30 km/h +++

Greta und ihre Begleiter kommen gut voran: "Die 'Malizia II' befindet sich gerade nördlich der Azoren etwa in Höhe Madrid", berichtet Pressesprecher Andreas Kling. "Mit östlichen Winden, also schräg von hinten macht sie mehr als 15 Knoten Fahrt, dass sind fast 30 km/h." Die Bedingungen scheinen ganz angenehm zu sein, allerdings sei es fast schon ein bisschen zu warm, erzählt Kling. "Es ist bis zu 30 Grad an Bord tagsüber."

+++ "Wie eine Achterbahn" – gute Stimmung an Bord der "Malizia II" +++

Rund 2000 Seemeilen (etwa 3700 Kilometer) sind es noch für die "Malizia II" und ihre Crew bis New York – und die Stimmung an Bord scheint gut zu sein. Skipper Boris Herrmann postete bei Instagram zwei Fotos, die seinen Kompagnon Pierre Casiraghi an Deck der Rennyacht stehend zeigen, stilecht mit Südwester auf dem Kopf. "Manche sagen, es ist wie eine Achterbahnfahrt, andere nennen es schlicht 'Surfin' to the USA'", schrieb Herrmann dazu – und spielte damit nicht nur auf den Hit der Beach Boys, sondern auch auf ein Posting von Greta Thunberg an. Die Klimaaktivistin schrieb am vierten Tag der Überfahrt: "Das Leben auf der 'Malizia II' ist wie Camping in einer Achterbahn!"

Auch die 16-Jährige selbst ist offenbar weiter guter Dinge. Über ihren Twitterkanal verbreitete Sie ein Bild, dass die gesamte fünfköpfige Besatzung (neben Greta und den beiden Skippern der Vater des Mädchens und ein Kameramann) gut gelaunt zeigt.

Day 6. Sunshine sailing north of the Azores! pic.twitter.com/Ao4zJp4wEy — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 19, 2019

Übrigens: Vor fast genau einem Jahr, am 20. August, soll Greta Thunberg erstmals die Schule geschwänzt haben, um vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz zu demonstrieren.

Tag 5 (18. August)

+++ Guter Stimmung geht's ins Bett +++

Die Crew der "Malizia II" macht sich bereit für die Nacht. Die Stimmung ist offenbar ausgezeichnet - zumindest bei Boris Herrmann: "Gute Nacht vom Ozean ... Das Bootsleben ist das beste", schreibt der Skipper auf Instagram.

Anschließend postet er noch eine idyllisch anmutende Luftaufnahme des Rennseglers. "Drohnen-Aufnahme der 'Malizia II', die weiter Richtung New York in die Nacht segelt", kommentiert der gebürtige Oldenburger das Bild.

+++ Genügend vegane Snacks und keine Seekrankheit +++

Noch neun bis elf Tage wird Greta Thunberg zusammen mit ihrem Vater Svante, dem Filmemacher Nathan Grossman und den Profiseglern Boris Herrmann und Pierre Casiraghi auf hoher See sein. Anders als zuvor befürchtet ist noch niemand auf der "Malizia II" seekrank geworden, wie Boris Herrmann auf Instagram verrät - trotz teilweise starken Wellengangs. Und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: "There is lots of vegan food and snacks onboard", schreibt der deutsche Segler (auf Deutsch: "Es gibt an Bord viel veganes Essen und Snacks").

Greta Thunberg selbst hat ebenfalls ein neues Foto von Bord gepostet. "Ein sonniger Tag mit angenehmen Wind", schreibt sie zu dem Selfie. Derzeit befindet sich das Boot vor der Küste Portugals.

Später postete Skipper Herrmann ein kurzes Video, dass ein bisschen von der Stimmung an Bord wiedergibt. Greta Thunberg macht Kniebeugen, offenbar mit ihrem Vater. Filmemacher Nathan Grossman putzt seine Zähne. Die beiden Segler, Pierre Casiraghi und Boris Herrmann, sind in dem kurzen Clip nicht zu sehen.

Sunday: getting ready for a nice Sunday meal. Last night we still did 24 knots surfing under the bright moon. Team sleeping well & tuning into this special lifestyle of rollercoaster camping. Teeth brushing, squats & music playing 🙌🏽 and chat all day with Pierre.@GretaThunberg pic.twitter.com/LlD5TrMZYC — boris herrmann (@borisherrmann) August 18, 2019

Tag 4 (17. August)

+++ "Camping in einer Achterbahn" und hitzige Debatte in den sozialen Medien +++

Greta Thunberg bleibt bislang von echter Seekrankheit verschont. Auch am vierten Tag ihrer Fahrt über den Atlantik twitterte die 16-Jährige, dass es ihr gut gehe: "Gut gegessen und geschlafen und bislang nicht seekrank. Das Leben auf der Malizia II ist wie Camping in einer Achterbahn."

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 17, 2019

In den sozialen Medien gehen unterdessen die hitzigen Debatten über den Segeltrip nach Amerika weiter. Zum Teil war viel ätzende Schadenfreude dabei, nachdem einige Medien vorgerrechnet hatten, dass die gesamte Organisation der Reise mehr CO2 verbraucht, als wenn sie geflogen wäre. Die Thunberg-Crew hat sich gegen die Vorwürfe verteidigt. Hier lesen Sie, was Sie auf die Kritik antworten.

Zahlreiche Nutzer sind Thunberg zur Seite gesprungen und verteidigen den Segeltörn. Eine besonders leidenschaftliche Verteidigungsrede macht gerade die Runde auf Facebook. Eine Nutzerin mit Namen Grit Maroske nimmt darin besonders die ihrer Meinung nach überzogene Kritik vieler User auf's Korn: "Du da draußen, der du es nötig hast, Bilder von 16jährigen Mädchen zu klauen, zu verfremden und ungefragt tausendfach zu teilen, der du kein Problem darin siehst, Persönlichkeitsrechte zu verletzen und Falschmeldungen zu verbreiten und Hass gegen einen Teenager zu schüren, dessen einziges Verbrechen es ist, sich Sorgen um die Zukunft zu machen: Schämst du dich eigentlich gar nicht? Hast DU Kinder?", fragt sie unter anderem.

Hier ist lesen Sie den kompletten Text:

Tag 3 (16. August)

+++ Schulstreik für's Klima auch auf hoher See +++

Auch in den Wellen des Atlantik führt Greta Thunberg ihren Schulstreik für's Klima fort.

+++ Es wird ungemütlich +++

Es wird langsam rauer auf dem Atlantik. Skipper Boris Herrmann postete auf Instagram: "Das Team erlebt einige unangenehme Zustände und alle fühlen sich ein bisschen seekrank, aber nichts allzu schlechtes oder unerwartetes. Sie nehmen es gelassen und warten heute darauf, dass sich die Bedingungen etwas beruhigen. Wetter- und Routenaktualisierung in Kürze!"

+++ Das "Locker-angehen-lassen" ist vorbei +++

Greta Thunberg und ihre Begleiter haben auch die zweite Nacht auf See gut überstanden. Skipper Boris Herrmann macht ein Team-Selfie und postet es auf Instagram. "Es geht allen gut und noch keine Seekrankheit", schreibt der gebürtige Oldenburger dazu. "Haben es etwas lockerer angehen lassen in den ersten 24+ Stunden, aber jetzt haben wir nach Westen gewendet (das Boot Richtung Westen gedreht und das Segel auf die andere Seite geholt) und reisen mit etwa 10 Knoten (20 km) und Wellen von 2 m."

+++ Skipper Casiraghi hält Nachtwache +++

Die Besatzung verbringt ihre zweite Nacht auf dem Nordatlantik. Während Thunberg und die anderen in ihren Kojen liegen, hält Segelprofi Pierre Casiraghi die "Malizia II" auf Kurs. "Alles ist gut auf dem Boot, gute Stimmung und keine Seekrankheit", schreibt der Monegasse auf Twitter. "Ich habe Wache und segele jetzt im Dunkeln, während alle schlafen."

Pierre update: all is well on the boat, good vibes and no sea sickness. I’m on watch now sailing along in the dark with everyone asleep. #aracewemustwin #unitebehindthescience pic.twitter.com/xDMEX6s2E7 — boris herrmann (@borisherrmann) August 15, 2019

Tag 2 (15. August)

+++ Thunberg bislang von Seekrankheit verschont +++

Andreas Kling, PR-Manager von Boris Herrmann Racing, berichtet von den ersten Stunden an Bord der "Malizia II": "Sie sind jetzt schon in der Weite des Nordatlantiks. Die Wetterbedingungen waren relativ gut, mittlere Winde und sie waren mit 14 bis 15 Knoten, das sind mehr als 20 km/h, unterwegs", erzählt Kling im Telefoninterview. Greta ist relativ früh schlafen gegangen, war aber nicht seekrank. Alles sei in Ordnung und die Stimmung auf der Yacht gut und respektvoll.

+++ Crew hat erste Atlantik-Nacht hinter sich +++

Greta Thunberg hat ihre erste Nacht auf dem Nordatlantik überstanden. Die "Malizia II" schaffte es bis zum frühen Morgen rund 65 Seemeilen weit in Richtung Westen, wie die Live-Ortung des Spezialbootes zeigt. "100 Seemeilen westlich von Kap Finisterre. Eine sehr unruhige Nacht, aber ich habe überraschend gut geschlafen", twittert die 16-Jährige. Einige Delfine seien in der Nacht aufgetaucht und neben dem Boot geschwommen. Skipper Boris Herrmann schreibt auf Instagram:

Day 2. 100 nautical miles west of Cape Finisterre. A very bumpy night but I slept surprisingly well. Some dolphins showed up and swam along the boat last night! pic.twitter.com/gsvs49BFJe — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 15, 2019

Skipper Boris Herrmann schreibt auf Twitter: "Die Nacht war holprig und rau, aber fast jeder kam zum Schlafen. Wir versuchen, Raum, Lagerung und Leben zu organisieren. Alles ist Zeitlupe: Anziehen, Kochen, etc. Bis jetzt alles in Ordnung und wir werden uns daran gewöhnen."

Tag 1 (14. August)

+++ Leinen los in Plymouth +++

Die große Reise hat begonnen. Die "Malizia II" ist am Nachmittag mit ihrer Besatzung im Hafen der britischen Stadt Plymouth in See gestochen. In zwei Wochen wollen Thunberg, ihr Vater Svante, der Filmemacher Nathan Grossman und die Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi in New York anlegen. "Wir sind auf unserem Weg", schreibt Thunberg unmittelbar nach der Abfahrt auf Twitter. Dazu postet sie ein Foto von sich an Bord, auf dem sie lächelt.

We are on our way!

Leaving Plymouth and heading for New York. Follow our journey here https://t.co/qJn5ShWQbB pic.twitter.com/U2Lbv3Xgzs — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 14, 2019

+++ Thunberg gibt letzte Pressekonferenz +++

Kurz vor dem Ablegen gibt Thunberg in Plymouth noch einmal eine Pressekonferenz. Dabei verrät sie ihr Erfolgsrezept: Kreativität! "Am Anfang hat man meine Stimme nicht gehört. Ich habe es weiter versucht, bis ich meinen Weg gefunden hatte, damit man mir zuhört. Man muss kreativ sein", sagt die 16-Jährige. Dass sie US-Präsident Donald Trump zu einer besseren Klimapolitik bewegen kann, erwartet Thunberg nicht "Nein!", sagt sie vor etwa 200 Journalisten und Schaulustigen. "Ich sage niemandem, was er zu tun oder zu lassen hat."

Profisegler Boris Herrmann stellt noch einmal klar, dass die Reise der Klimaaktivistin keine Vorbildfunktion haben kann. "Uns ist klar, dass nicht jeder auf einer Hightech-Yacht übers Meer segeln kann ... Aber jeder kann in seinem Garten anfangen, etwas zu ändern. Und mit vielen kleinen Schritten können wir etwas erreichen", sagt Herrmann.

+++ Reise startet ein Jahr nach Thunbergs erster Protestaktion +++

Heute stechen Greta Thunberg und ihre Begleiter im britischen Plymouth in See. Der Start ihrer Atlantik-Überquerung fällt fast genau auf den Jahrestag von Thunbergs Protestbeginn: Am 20. August 2018 hatte sich die damals 15-Jährige vor den Stockholmer Reichstag gesetzt, um eine ehrgeizigere Klimaschutzpolitik Schwedens sowie ein Einhalten der Pariser Klimaziele einzufordern. Aus der Aktion hat sich die internationale Klimaschutzbewegung Fridays for Future entwickelt, Abertausende vor allem junge Menschen protestieren seit Monaten regelmäßig freitags für mehr Klimaschutz, sehr viele davon in Deutschland.

Im neuen stern können Sie ein Interview mit der jungen Klimaaktivisatin lesen und erfahren, was stern-Reporter Jonas Breng auf einer Testfahrt mit der "Malizia II" erlebte.