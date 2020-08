Sie trat eine der größten Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte los und stritt mit Regierungsoberhäuptern zahlreicher Länder über Klimapolitik. Jetzt muss Greta Thunberg zurück in die Schule – aber an ihren Prioritäten scheint sich nichts zu ändern.

Im letzten Jahr war Greta Thunberg Vollzeit-Klimaaktivistin. Jetzt muss sie auch wieder eine Schülerin sein. Nach ihrer einjährigen Pause drückt die schwedische Umweltaktivistin seit Montag wieder die Schulbank. Auf Twitter postete die 17-Jährige: "My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again!" ("Mein Jahr ohne Schule ist vorbei und es fühlt sich großartig an, endlich wieder in der Schule zu sein!"). Dazu steht sie in Blümchenhose und karierter Bluse an ihrem Fahrrad, das einen "Love"-Aufkleber hat.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Thunberg machte keine Angaben dazu, wo sie nun zur Schule geht. In Stockholm sind die Sommerferien bereits seit Mitte letzter Woche vorbei – aber da demonstrierte Thunberg in Berlin und traf auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Deshalb begann sie das erste Jahr zurück auf dem Gymnasium etwas verspätet.

Thunberg hatte den Schulbesuch unterbrochen, weil sie sich voll und ganz auf ihren Einsatz für den Klimaschutz konzentrieren wollte. In dieser Zeit setzte sie ihre Schulausbildung lediglich per Fernunterricht fort. Während ihrer Auszeit bereiste Thunberg die Welt. So überquerte sie im Segelboot zwei Mal den Atlantik - womit sie auf den hohen Kohlendioxidausstoß bei Flugreisen verwies. Während der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York im September hielt Thunberg den versammelten Staatenlenkern in einer wütenden Rede massive Versäumnisse beim Schutz des Erdklimas vor. Nach ihrer Rückkehr im Segelboot über den Ozean nahm Thunberg dann im Dezember an der UN-Klimakonferenz in Madrid teil.