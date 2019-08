Was immer sie unternimmt, stößt derzeit auf größte Aufmerksamkeit. "Es ist großartig, dass sich die Medien so für meine Reise interessieren", sagte Greta Thunberg während einer Pressekonferenz im britischen Plymouth, "obwohl es viele Themen gibt, die relevanter sind." Dass aus dieser Aussage kurz vor dem Start ihrer Atlantik-Überquerung an Bord der Rennjacht "Malizia II" eine Menge Understatement spricht, dürfte klar sein. Denn natürlich ist weniger interessant, dass eine 16-jährige Jugendliche eine Seereise unternimmt, schon eher aber, dass die derzeit weltweit bekannteste Klima-Aktivistin vorführt, wie man auf vergleichsweise klimafreundliche Art einer Einladung nach Übersee folgen kann.

Vorrangiger Zweck der Reise sei, den Einladungen zum UN-Klimagipfel in New York im September und zur Weltklimakonferenz Anfang Dezember in Santiago de Chile zu folgen, sagt die Schwedin. Auf beiden Konferenzen wolle sie persönlich sprechen, auch weil eine Teilnahme über eine Video-Schalte "leider nicht so viel Aufmerksamkeit erregt". Und um Aufmerksamkeit geht es Thunberg, denn nur so könne man möglichst vielen Menschen klar machen, wie ernst die Klimakrise sei, und dass die Entscheider aus der Politik jetzt handeln müssten.

Kurz bevor sie in See stechen wollte, stellte sie sich unter freiem Himmel den Fragen von Journalisten.

Das sagt Greta Thunberg über ...

... ihre 14 Tage dauernde Seereise:

"Die Reise wird ein ziemliches Abenteuer. Es wird eine große Herausforderung für alle, die auf dem Schiff sind. Vielleicht gibt es Probleme mit der Seekrankheit. [...] Vor zwei Tagen haben wir sieben Stunden auf See verbracht und ich war vielleicht ein bis zwei Minuten seekrank, nicht mehr. Aber ich habe sowas noch nie gemacht. [...] Ich mache das, weil ich es tun möchte, und weil ich einer der wenigen Menschen bin, der das tun kann. Deshalb sollte ich das auch machen. [...] Ich freue mich darauf, die vielen Tiere im Ozean zu sehen."

... ihre Beschäftigung während der Reise:

"Ich habe Bücher und Brettspiele dabei, auch ein Stoffkaninchen, dass mir jemand geschenkt hat. [...] Ich habe ja ein Sabbatjahr in der Schule eingelegt, aber ich werde niemals aufhören zu lernen. Auch an Bord werde ich sehr viel lesen."

... die Frage, woher sie ihre Energie nehme:

"Es gibt mir Energie, dass ich weiß, dass das [die Klimakrise, Anm. d. Red.] ein sehr großes Problem ist. Ich verstehe zudem, dass das ein Problem in vielerlei Hinsicht ist. Das motiviert mich, das zu tun. Und es tut sich ja etwas. Die Mentalität vieler Menschen hat sich verändert, auch wenn das noch nicht ausreicht. [...] Das ist so ein riesiges Problem, das muss aus jedem Winkel angegangen werden."

... ihren Umgang mit politischer Macht:

"Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes bin. Die Politiker sollten nicht nur mit mir und anderen Kindern sprechen, sondern mit den Experten."

... ihre Motivation für den Klima-Kampf:

"Ich mache mir Sorgen, ob Politiker entschlossen [gegen den Klimawandel] handeln. Es gibt immer Menschen, die alles dafür tun, den Fokus von wissenschaftlichen Erkenntnissen wegzuschieben."

... über ihre Pläne:

"Ich gehe Schritt für Schritt vor, wie es mir mein Gefühl sagt. Ich habe keinen großen Plan. [...] Ich tue einfach das, was ich tun kann. [...] Ich bin auch nicht mehr als ein normaler Mensch. Jede Stimme, die gehört wird, ist gut. Der Hintergrund einer Person ist nicht interessant, wichtig ist ihr Engagement. [...] Ich schaue, was kommt. Ich arbeite viel mit Aktivisten und Experten zusammen, um möglichst viel zu bewegen."

... ihre Wünsche für den Klima-Kampf:

"Ich wünsche mir, dass den Leuten bewusst wird, dass wir wirklich in einer Notsituation sind. Je mehr das realisieren, umso größer wird der Druck auf Menschen an den entscheidenden Stellen, etwas zu unternehmen."

... ihren Rat an junge Menschen:

"Am Anfang hat man meine Stimme nicht gehört. Ich habe es weiter versucht, bis ich meinen Weg gefunden hatte, damit man mir zuhört. Man muss kreativ sein, dann kann man viel erreichen."

... den Jahrestag ihres ersten Klima-Streiks:

"Den 20. August werde ich auf See erleben. Ich weiß noch nicht, wie ich das feiern werde."