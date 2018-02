Ein 14 Jahre altes Mädchen aus Grevesmühlen wird seit fünf Tagen vermisst. Sie ist mit einem 24-jährigen Betreuer ihrer Wohngruppe verschwunden, wie die Polizei dem stern bestätigte. Nach beiden wird europaweit gefahndet.



Das Mädchen lebte zuletzt in einem Jugendhilfezentrum. Der Mann, mit dem sie verschwunden ist, ist ein dort festangestellter Betreuer. Die Suche sei bisher erfolglos geblieben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Es seien zwar einige Hinweise eingegangen. Die meisten davon seien aber nicht ernst zu nehmen.

Grevesmühlen: Mädchen zuletzt Donnerstag gesehen

Die 14-Jährige wurde am 15. Februar gegen 23 Uhr zuletzt in ihrer Wohnung gesehen. Wenig später war bekannt geworden, dass das Mädchen mit einem 24 Jahre alten Betreuer der Einrichtung in dessen Auto weggefahren sein soll. Da die Ferien inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende sind, hätte die Jugendliche am Montag wieder die Schule besuchen müssen.



Die Polizei prüft, ob ein Straftatverdacht besteht. Eine romantische Beziehung zwischen den beiden kann der Sprecherin zufolge "zumindest nicht ausgeschlossen werden". Solch ein Verhältnis wäre strafbar, da sich das junge Mädchen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Betreuer befindet und er dieses damit ausgenutzt hätte.



Der 24-Jährige hat nach stern-Informationen sein Handy zu Hause gelassen. Damit hätte man ihn ansonsten möglicherweise orten können. Er ist verheiratet und hat ein kleines Kind.

Die 14-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Cäcicle Schöning

165 cm groß

schlanke Figur

dunkelbraune lange Haare

Ihr Betreuer:

Alex Kessler

170 cm groß

schlank

dunkle Brille

Drei-Tage-Bart

Kleidung: hellblauer Naketano-Pullover, Jeanshose, weiße Jacke, braune Schuhe

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Gesuchten seien wahrscheinlich mit einem schwarzen SUV des Typs Hyundai Santa Fe mit dem amtlichen Kennzeichen NWM-AK-25 unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881-720-224, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.