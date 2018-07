Bei verheerenden Waldbränden östlich der griechischen Hauptstadt Athen sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen getötet worden. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstagmorgen, Dutzende Personen seien verletzt worden, darunter viele Kinder. Die Feuerwehr kämpft nahe der Hauptstadt seit Montag gegen zahlreiche Brände. Vor allem in der Gegend um Mati sei es vielen Menschen nicht mehr gelungen, rechtzeitig zu fliehen, sagte der Regierungssprecher. Viele seien in ihren Häusern oder Autos von den Flammen eingeschlossen worden. Weite Teile der Ortschaft existierten buchstäblich nicht mehr, sagte eine Augenzeugin. Viele Bewohner kamen mit dem Leben davon, weil sie ins Wasser geflüchtet waren. MATI RESIDENT, KOSTAS LAGANOS "Zum Glück gab es das Meer, dort sind wir hinein gesprungen. Die Flammen haben uns bis hinunter zum Wasser gejagt, sie haben unsere Rücken verbrannt. Es kam mir vor wie der Ausbruch des Vesuv im Altertum, wie Pompeji." MATI RESIDENT, NANA LAGANOU "Das Feuer war blitzschnell, wir haben gar nicht mitbekommen, wie es passiert ist. Ich habe sowas zum ersten mal erlebt. Aber wir haben es geschafft. Wir standen dicht an dicht dort im Wasser." Ministerpräsident Alexis Tsipras brach einen Besuch in Bosnien Herzegowina vorzeitig ab und eilte am Abend zu einem Krisentreffen mit Feuerwehr und weiteren beteiligten Behörden. "Ein schwieriger Moment für die betroffene Region und eine schwierige Nacht für Griechenland. Es sind jetzt mehr als 600 Feuerwehrleute und 300 Fahrzeuge mobilisiert worden." Auch die Armee wurde mobilisiert. Griechenland bat um Hilfe im Kampf gegen die Feuer. Man benötige Luft- und landgestützte Einheiten. Zypern und Spanien sagten bereits Unterstützung zu. Waldbrände sind in Griechenland nicht ungewöhnlich. Ein relativ trockener Winter hatte in diesem Jahr allerdings für extreme Bedingungen gesorgt. Es stand zunächst nicht fest, was die Feuer ausgelöst hat.