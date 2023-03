Sehen Sie im Video: Personen- und Güterzug kollidieren, mindestens ein Waggon fängt Feuer – mehr als 30 Insassen sterben.









STORY: Dramatische Bilder aus Griechenland. Bei einem Zusammenstoß zweier Züge sind am späten Dienstagabend nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Personen seien verletzt, sagte der Sprecher der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im griechischen Fernsehen. Die Suche nach Überlebenden halte an. Ein Personenzug, der von Athen in die nördliche Stadt Thessaloniki fuhr, und ein Güterzug auf dem Weg von Thessaloniki nach Larissa - kollidierten nahe der Stadt Larissa frontal. Insgesamt entgleisten vier Waggons, mindestens zwei fingen Feuer. Die ersten beiden Waggons wurden durch den Aufprall fast vollständig zerstört. Etwa 350 Menschen waren nach Angaben lokaler Medien in dem Personenzug unterwegs. Die genaue Ursache des Unglücks ist bisher noch unklar.

