Sehen Sie im Video: Schweres Zugunglück mit mehr als 30 Toten in Griechenland – Augenzeugen berichten.









STORY: In Griechenland sind bei einem schweren Zugunglück Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr stieg die Zahl der Opfer auf über 30 und mindestens 85 Menschen wurden verletzt. Am späten Dienstagabend waren zwei Züge auf demselben Gleis kollidiert. Gerettete Passagiere wurden in Bussen nach Thessaloniki gefahren. Noch sichtlich unter Schock berichteten sie von der Katastrophe: "Wir hörten einen großen Knall und es folgten zehn albtraumhafte Sekunden. Wir drehten uns im Waggon, bis er auf die Seite fiel. Dann gab es Panik. Überall waren Kabel und Feuer. Das Feuer kam sofort. Alles brannte. Die Flammen waren rechts und links." "Wir fielen runter. Neben uns war ein Feuer ausgebrochen. Dieser Mann sah ein Loch. Und da haben wir es geschafft, rauszukommen. Da, wo wir waren." Ein Personenzug aus Athen war nach Behördenangaben auf der Fahrt nach Thessaloniki im Norden des Landes bei Larissa im Zentrum mit einem Güterzug zusammengestoßen. Die ersten vier Wagen des Personenzuges entgleisten. Die beiden Wagen an der Spitze fingen Feuer und wurden nahezu vollständig zerstört. Viele Passagiere hatten Brandwunden und wurden in Krankenhäuser transportiert. Rund 250 Passagiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Wie es zu dem schwersten Zugunglück seit Jahrzehnten in Griechenland kam, ist zunächst noch unklar.

Mehr