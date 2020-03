Dramatische Bilder von den Wassern der Agäis: Diesen Bildern der türkischen Behörden zufolge haben am Montag Angehörige der Küstenwache Griechenlands Menschen auf der Flucht mit Waffengewalt zurückgedrängt, hier in Booten in den Gewässern vor der türkischen Küste von Bodrum. Laut griechischen Behörden haben seit Sonntagmorgen mindestens 1000 Geflüchtete die griechischen Inseln in der östlichen Ägäis erreicht. Sie bestätigten den Todesfall eines Kindes. Es sei vor Lesbos über Bord gegangen und habe im Krankenhaus nicht mehr gerettet werden können. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Montag in Ankara, griechische Soldaten seien verantwortlich für die Tötung von zwei Geflüchteten am Montag sowie für die schwere Verletzung eines weiteren. O-Ton: "Wenn nun Hunderttausende die Grenzen in Richtung Europa bedrängen, dann gibt es dafür einen Grund. Leider hat die Europäische Union ihr Versprechen nicht gehalten. Vor allem ist dieser Prozess durch das Töten von zwei Migranten und durch das Verletzen eines weiteren nun negativ beeinflusst worden." Nachdem türkische Behörden vielen Geflüchteten im Land praktisch nahegelegt hatten, in Richtung EU aufzubrechen, ist die Lage im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Griechenland für viele Menschen sehr angespannt, wie hier nahe der Grenze bei Edirne. Adel Dalaty sagt, er sei aus Syrien geflüchtet: O-Ton: "Wir kamen hierher, um nicht Europa zu gelangen. Das Leben in Europa ist besser, viel besser als hier. Aber wir mussten erfahren, dass wir das nicht tun können. Die türkischen Soldaten haben uns durchgelassen, aber die griechischen Soldaten sind sehr hart, sie feuern sogar mit Waffen." Führende Vertreter der EU bemühen sich seit Tagen um eine gemeinsame Position gegenüber der türkischen Führung. Die hatte verkündet, sich nicht länger an den sogenannten Flüchtlings-Pakt von 2016 gebunden zu sehen. Denn laut türkischer Führung fehlt bei deren Militär-Einsatz in Syrien Unterstützung von Nato und EU. Vor diesem Hintergrund seien neue Massenbewegungen von Flüchtenden aus Syrien zu erwarten.