Sehen Sie im Video: Einzigartige Hebevorrichtung – weltweit größtes hölzernes Schiffswrack wird aus Jangtse-Fluss geborgen.

















Shanghai, China Am Dienstag wurde die offizielle Bergung des Schiffes „Nr. 2" im Jangtse-Fluss eingeleitet Zum ersten Mal nach 15 Jahren führt China wieder eine Gesamtbergung eines historischen Schiffs durch Das hölzerne Segelboot wurde unter Kaiser Tongzhi während der Qing-Dynastie gebaut Die „Nr. 2" liegt im Mündungsgebiet in acht bis zehn Metern Tiefe Das Handelsschiff ist etwa 38,5 Meter lang, 7,8 Meter breit und hat 31 Kabinen Zum ersten Mal weltweit wird ein Spezialschiff mit einer hochmodernen Hebevorrichtung eingesetzt Die „Nr. 2" ist das am vollständigsten erhaltene und größte hölzerne Schiffswrack Chinas









