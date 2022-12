Langlauf im Victoria Park in London. Am Sonntag lagen die britische Hauptstadt und weite Teile des Großbritanniens unter einer dichten Schneedecke. Der Niederschlag hat im Großraum London zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr geführt, auf den Gleisen und Straßen, und auch hier am Flughafen Heathrow, wo am Montag mehr als 50 Verbindungen gestrichen wurden - auch die anderen Airports Londons hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Tonbridge südöstlich der Hauptstadt lag wie mit Puderzucker bestreut. Hier im Süden Englands gaben die Behörden Eis - und Nebelwarnungen heraus, für andere Landesteile wurde auch vor Schnee gewarnt. Im Norden Schottlands lagen die Temperaturen am Montag bei minus 15 Grad Celsius. Der britische Netzbetreiber National Grid hat mitgeteilt, zwei zusätzliche Kohlekraftwerke während des Winters ans Netz gehen zu lassen - falls der Strom im Königreich knapp werden sollte.